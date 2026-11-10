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Villa Tehuelches será sede del Campeonato Regional de Cueca Huasa que definirá a los clasificados al nacional de Rancagua

El certamen organizado por la Asociación de Rodeo de Magallanes se disputará el 28 de noviembre y elegirá a las parejas que representarán a la región en el torneo Ferochi 2027.

Periodista Web
Periodista Web

La localidad de Villa Tehuelches, en la comuna de Laguna Blanca, albergará la tercera versión del Campeonato de Cueca Huasa de la Asociación de Rodeo de Magallanes, encuentro que reunirá a los mejores cultores del baile nacional en la zona austral.

La competencia se desarrollará el próximo 28 de noviembre y funcionará como selectivo oficial para definir a los representantes magallánicos que viajarán a la ciudad de Rancagua, donde se disputará el Campeonato Nacional de Cueca Ferochi 2027.

El integrante de la comisión organizadora, Cristofer Maldonado Cárdenas, entregó los antecedentes del evento durante una entrevista en el programa Tarde Libre de Pingüino Multimedia: “Esta tercera edición permitirá seleccionar a las parejas que representarán a la Región de Magallanes en las categorías Infantil, Juvenil y Adulto“.

La cita busca congregar a delegaciones folclóricas de toda la región para asegurar la continuidad de las tradiciones criollas y fomentar la práctica de la danza tradicional entre niños y jóvenes de la Patagonia.

Desde la organización extendieron la convocatoria a la comunidad regional para acompañar a las parejas en competencia durante la jornada que se vivirá a finales de mes en la provincia de Magallanes.

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