A contar del martes 1 de diciembre, el Complejo Fronterizo San Sebastián, ubicado en la Provincia de Tierra del Fuego, implementará nuevos horarios de atención para el ingreso y salida del territorio nacional.

La medida responde a la proximidad de la temporada estival, período en que se incrementa sustancialmente el tránsito terrestre entre Chile y Argentina.

Según la programación oficial informada para este punto de control, el ingreso a Chile estará habilitado de manera continuada entre las 6 y las 22 horas. En tanto, la salida del país podrá realizarse desde las 6 hasta las 21:40 horas, estableciendo una ventana de cierre veinte minutos previa para los trámites de egreso.

El ajuste horario busca responder de manera eficiente al aumento proyectado en el flujo de vehículos particulares, turistas nacionales y extranjeros, además de transportistas de carga que operan en la ruta austral durante los meses de verano.

Desde la administración fronteriza reiteraron el llamado a los usuarios para considerar esta nueva franja horaria al momento de planificar sus desplazamientos por la isla.

Asimismo, enfatizaron la importancia de portar toda la documentación personal y vehicular exigida por los servicios contralores y de concurrir al recinto con la debida anticipación para evitar demoras en los trámites migratorios y aduaneros.

El Complejo Fronterizo San Sebastián constituye uno de los principales puntos de conexión terrestre internacional de Tierra del Fuego, resultando estratégico tanto para la conectividad cotidiana de sus habitantes como para el dinamismo del turismo y el intercambio comercial de la provincia.