Intendente de Río Grande destacó los lazos con Chile: “Nuestra historia debe ser indestructible”

El intendente de Río Grande, Martín Perez, destacó la histórica contribución de la comunidad chilena al desarrollo de esa ciudad argentina y llamó a continuar fortaleciendo la integración entre ambos países, especialmente en la isla de Tierra del Fuego.

El jefe comunal participó en la ceremonia por el 216° aniversario de la Independencia de Chile, organizada por el consulado chileno en las dependencias del Salón del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA).

La celebración reunió a integrantes de la colectividad chilena, autoridades provinciales, legisladores, representantes de las Fuerzas Armadas y antiguos pobladores de Río Grande.

De acuerdo con lo informado por el medio Ushuaia24.com.ar, durante su intervención, Perez afirmó que la presencia de ciudadanos chilenos constituye una parte fundamental de la historia y la identidad de la localidad.

“Hoy es una fecha muy especial porque marca también un simbolismo de lo que ha sido la historia de nuestra ciudad. Río Grande se ha forjado a la luz de la presencia de nuestros hermanos chilenos, parte identitaria de nuestra historia y de la comunidad tan linda en la que vivimos”, expresó.

Una relación e historia “indestructible”

El intendente sostuvo que la conmemoración también debe servir para reflexionar sobre lo construido por ambos pueblos y proyectar nuevas acciones conjuntas que permitan consolidar los vínculos de hermandad.

Pérez subrayó que esa relación debe mantenerse por encima de las circunstancias políticas nacionales o internacionales. “Nosotros tenemos una historia en común que tiene que ser indestructible. Tiene que ser también un ejemplo de lo que significa la hermandad de dos pueblos que se quieren, que se sienten hermanos y que quieren construir juntos”, manifestó.

Finalmente, el jefe comunal planteó la necesidad de profundizar la colaboración binacional en Tierra del Fuego, territorio insular compartido por Chile y Argentina.

“Tenemos que seguir fortaleciendo los vínculos entre nuestros pueblos y construir, desde esta isla y desde esta provincia que compartimos, un futuro de mayor integración tanto para la Argentina como para Chile”, concluyó.