Gobierno confirma respaldo para declarar feriado regional el 21 de septiembre en Magallanes

En el marco de las actividades conmemorativas por la gesta de la Goleta Ancud en 1843, el vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, anunció de manera oficial que el Ejecutivo brindará su respaldo para consolidar el 21 de septiembre como día feriado en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El pronunciamiento de la autoridad nacional se dio durante el acto oficial que conmemoró la toma de posesión del Estrecho de Magallanes, hito histórico que incorporó de manera definitiva los territorios australes al mapa y soberanía de Chile.

Durante la ceremonia, Alvarado subrayó el valor histórico, geopolítico y cultural que representó la travesía de los tripulantes chilotes y marinos que llegaron a las costas australes para fundar el Fuerte Bulnes, destacando que el reconocimiento de esta fecha responde a un anhelo transversal de la comunidad magallánica.

Con este respaldo gubernamental, la iniciativa legislativa avanzará en el Congreso Nacional buscando formalizar el 21 de septiembre en el calendario de feriados regionales, reforzando el rescate de la memoria local y el sentido de pertenencia en la zona sur del país.