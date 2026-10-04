Inundaciones en Punta Arenas obligan a cerrar tramos de avenida Frei y acceso a Cruz de Froward

Las intensas precipitaciones caídas sobre Punta Arenas continúan generando serias complicaciones en la conectividad vial de la comuna. Debido al colapso de los sistemas de drenaje e inundación de la calzada, las autoridades dispusieron el cierre del tránsito en la avenida Presidente Eduardo Frei Montalva y en el acceso al sector Cruz de Froward.

La acumulación de agua sobre la superficie imposibilita el desplazamiento seguro de vehículos particulares y de transporte público, motivo por el cual cuadrillas de emergencia y Seguridad Municipal se instalaron en los puntos críticos para efectuar desvíos preventivos y resguardar a los conductores.

Rutas alternativas y precaución al conducir

Desde los organismos de socorro hicieron un llamado urgente a la comunidad a evitar transitar por la zona de avenida Frei e ingresos a Cruz de Froward, sugiriendo planificar los desplazamientos con anticipación y utilizar vías alternativas como la avenida España o la avenida Bulnes.

Asimismo, se enfatizó la necesidad de reducir la velocidad en todos los sectores poblacionales de la capital magallánica, atender a la señalización provisoria e instruir el debido respeto al personal de Carabineros y equipos municipales que trabajan bajo la lluvia para despejar las arterias anegadas.