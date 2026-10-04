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Inundaciones en Punta Arenas obligan a cerrar tramos de avenida Frei y acceso a Cruz de Froward

La grave acumulación de agua pluvial sobre la calzada provocó el corte del tránsito vehicular en ambas arterias. Organismos de emergencia llaman a los automovilistas a utilizar rutas alternativas y respetar las indicaciones en terreno.

Periodista Web
Periodista Web

Las intensas precipitaciones caídas sobre Punta Arenas continúan generando serias complicaciones en la conectividad vial de la comuna. Debido al colapso de los sistemas de drenaje e inundación de la calzada, las autoridades dispusieron el cierre del tránsito en la avenida Presidente Eduardo Frei Montalva y en el acceso al sector Cruz de Froward.

La acumulación de agua sobre la superficie imposibilita el desplazamiento seguro de vehículos particulares y de transporte público, motivo por el cual cuadrillas de emergencia y Seguridad Municipal se instalaron en los puntos críticos para efectuar desvíos preventivos y resguardar a los conductores.

Rutas alternativas y precaución al conducir

Desde los organismos de socorro hicieron un llamado urgente a la comunidad a evitar transitar por la zona de avenida Frei e ingresos a Cruz de Froward, sugiriendo planificar los desplazamientos con anticipación y utilizar vías alternativas como la avenida España o la avenida Bulnes.

Asimismo, se enfatizó la necesidad de reducir la velocidad en todos los sectores poblacionales de la capital magallánica, atender a la señalización provisoria e instruir el debido respeto al personal de Carabineros y equipos municipales que trabajan bajo la lluvia para despejar las arterias anegadas.

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