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Jardín Infantil Disney invita a la comunidad a participar de una entretenida jornada de Halloween

La actividad se realizará el próximo viernes 30 de octubre, a partir de las 15:00 horas, e incluirá un recorrido de niños y niñas disfrazados por las inmediaciones del establecimiento ubicado en calle Señoret 175, en Punta Arenas.

Periodista Web 3
Periodista Web 3

Representantes del Jardín Infantil y Sala Cuna Disney visitaron el programa Tarde Libre, de Pingüino Multimedia, para dar a conocer los detalles de una actividad especial que desarrollarán con motivo de la celebración de Halloween.

La iniciativa se llevará a cabo el viernes 30 de octubre, desde las 15:00 horas, y contempla que los niños y niñas del establecimiento, caracterizados con diferentes disfraces, recorran las calles cercanas al jardín infantil para participar de la tradicional actividad de pedir dulces.

Durante su participación en el espacio conducido por la periodista Mayra Ibáñez, los representantes del establecimiento extendieron una invitación a los vecinos del sector y a la comunidad en general para sumarse a esta celebración, acompañando a los pequeños durante la jornada.

El Jardín Infantil y Sala Cuna Disney, ubicado en calle Señoret 175 de Punta Arenas, es una institución educativa que ofrece formación integral con sello artístico y cuenta con reconocimiento oficial del Ministerio de Educación.

La actividad busca generar una instancia de encuentro y participación comunitaria, donde los niños y niñas puedan disfrutar de Halloween en un ambiente de alegría y entretención. Finalmente, desde el establecimiento reiteraron la invitación a la comunidad para participar de esta jornada festiva.

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