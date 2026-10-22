Patricio Mladinic fue reconocido como Ciudadano Ilustre de Magallanes 2026 en emotiva ceremonia

“Hago votos para que nuestra región, Magallanes y Antártica Chilena, siga creciendo y podamos desarrollarnos cada vez mejor como región”, fueron los parabienes expuestos por el destacado comunicador Patricio Mladinic Centurione, condecorado como Ciudadano Ilustre 2026.

Como es una tradición, la ceremonia que se enmarcó en el “Día de la Región”, la más austral del extenso Chile, se desarrolló en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro de Punta Arenas.

Durante la instancia, el galardonado se mostró feliz y contento, expresando su profunda gratitud tanto a quienes propusieron su nombre como a los antiguos ciudadanos ilustres que le entregaron su voto.

Mladinic definió la jornada de su condecoración como “uno de los días más importantes y especiales de mi vida”. Este galardón viene a consolidar su invaluable aporte al desarrollo social, deportivo y comunicacional de la región más austral de Chile.

En un emotivo mensaje, repasó su trayectoria y los pilares fundamentales de su vida, agradeciendo a los establecimientos educacionales que lo formaron, haciendo mención especial al Liceo San José y a la Universidad Técnica del Estado.

En el ámbito más íntimo, dedicó sentidas palabras a su familia, y de manera muy particular a sus padres. Reconoció que gracias a ellos y a la formación que le brindaron, este importante reconocimiento logró ser efectivo. Asimismo, agradeció al público que sigue a diario su trabajo en los noticieros, destacando que su apoyo hace posible que todo esto sea una realidad.

El nuevo Ciudadano Ilustre extendió su reconocimiento a sus colegas de los medios de comunicación y a sus compañeros de la época en la que se desempeñó como árbitro de básquetbol. Sobre esto último, recordó con especial cariño aquellos fines de semana de antaño en los que los gimnasios se llenaban a máxima capacidad.