Tres detenidos en prisión preventiva tras operativo contra el microtráfico “delivery” en Punta Arenas

Un operativo antidrogas liderado por la Policía de Investigaciones (PDI) en coordinación con la Fiscalía Local de Punta Arenas culminó con la detención de tres personas de nacionalidad chilena —dos hombres y una mujer— acusadas de integrar una agrupación dedicada a la venta de sustancias ilícitas bajo la modalidad “delivery”.

El procedimiento se concretó luego de que un agente revelador de la PDI pactara una compra simulada de cannabis sativa a través de WhatsApp. Al momento de realizar la transacción en la vía pública, los tres imputados fueron sorprendidos en flagrancia a bordo de un vehículo, procediéndose a su detención inmediata y al registro de sus pertenencias y del vehículo.

Posteriormente, las diligencias policiales se extendieron al registro de un inmueble en el sector sur de la ciudad, logrando decomisar en total más de 35 gramos de marihuana dosificada, dinero en efectivo, una balanza gramera, un revólver a fogueo y proyectiles sin percutir de distintos calibres.

Durante la audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, la Fiscalía presentó evidencias extraídas de los teléfonos celulares de los acusados, las cuales daban cuenta de una oferta coordinada y continua de drogas a través de redes sociales y grupos de mensajería.

Atendida la gravedad de los hechos y la agravante de actuar en agrupación, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los tres involucrados, fijando un plazo de 45 días para el desarrollo de la investigación.