Proyecto permitirá mejorar abastecimiento de agua potable en Puerto Williams

Un importante avance para el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria de Puerto Williams se concretó luego de que el proyecto de Obras Tempranas, correspondiente a la denominada Etapa 0 del Plan Maestro de Saneamiento Sanitario, obtuviera la recomendación técnica favorable (RS), requisito fundamental para continuar su tramitación y acceder al financiamiento necesario para su ejecución.

La iniciativa considera una inversión aproximada de $2.344 millones y tiene como objetivo mejorar la presión y aumentar la capacidad de distribución del agua potable en la capital de la Provincia Antártica Chilena. Se estima que las obras beneficiarán directamente a unas 2.063 personas, además de contribuir a enfrentar las crecientes necesidades de infraestructura asociadas al desarrollo urbano de la localidad.

El avance fue analizado durante una reunión realizada en dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, encabezada por el delegado Rodolfo Moncada Salazar, con la participación de autoridades regionales y representantes del Comité de Vivienda Haoa Hakar.

La autoridad provincial destacó la importancia de esta aprobación técnica, señalando que “la obtención de la recomendación técnica favorable nos permite avanzar con esta primera etapa, que busca mejorar la infraestructura existente y asegurar que Puerto Williams cuente con una capacidad adecuada para responder a las necesidades actuales y a su crecimiento futuro”.

Uno de los sectores que observa con especial interés el desarrollo de este proyecto es el habitacional. La presidenta del Comité de Vivienda Haoa Hakar, Rossana Uribe, valoró el avance, considerando que representa una nueva esperanza para las 50 personas que integran la agrupación y que llevan cerca de nueve años realizando gestiones para acceder a una vivienda propia.

Ahora, el proyecto deberá continuar su tramitación, incluyendo la aprobación del Consejo Regional, la correspondiente identificación presupuestaria y posteriormente el proceso de licitación que permitirá adjudicar los trabajos.