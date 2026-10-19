Kusanovic propone aumentar cupos de Medicina para enfrentar déficit en zonas extremas

En las comisiones unidas de Zonas Extremas y Salud del Senado, realizadas en la Región de Arica y Parinacota, el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, solicitó a los ministerios de Salud y Educación, impulsar medidas para enfrentar y fortalecer la falta de médicos en las zonas extremas del país.

Kusanovic, propone un aumento de los cupos universitarios y mejoras en los procesos de reconocimiento de títulos obtenidos en el extranjero.

Como ejemplo, el parlamentario mencionó a la Universidad de Magallanes, única institución de la región que imparte Medicina, que recibe más de mil postulantes al año y dispone de solo 50 cupos.

“En Chile faltan médicos y necesitamos tomar medidas concretas para revertir esta situación”, señaló Kusanovic, quien advirtió que la escasez de profesionales también dificulta la formación de especialistas.

Además, propuso crear centros de investigación en medicina y salud en Magallanes y Arica, descentralizar la rendición del Eunacom y facilitar que las evaluaciones y certificaciones médicas puedan realizarse en regiones, evitando traslados a Santiago.

“Aquí lo importante es actuar rápido, no se puede seguir perdiendo el tiempo, ya que la gente no puede seguir esperando una solución”, concluyó el senador.