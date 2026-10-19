Vecinos celebran avance del proyecto de pavimentación de Capitán Guillermo: “Es salvar la vida de nuestra gente”

Tras una reciente votación favorable, la presidenta de la Junta de Vecinos N° 42 , María Gallardo, valoró el importante avance del proyecto de mejoramiento y pavimentación de la calle Capitán Guillermo en Punta Arenas. En declaraciones entregadas al medio El Pingüino, la dirigenta vecinal destacó que la concreción de la iniciativa dependerá de la priorización de los fondos del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE).

La obra contempla la intervención de un kilómetro de extensión en una faja que cuenta con 30 metros de ancho. Este proyecto busca solucionar el grave problema de seguridad vial provocado por la actual falta de veredas en el sector. Gallardo advirtió sobre el peligro que enfrentan los transeúntes diariamente.

Además de brindar seguridad peatonal, este proyecto es indispensable para destrabar la instalación de servicios sanitarios definitivos. La obra incluirá la red de recolección de aguas lluvias y de aguas servidas, cumpliendo con la exigencia de la empresa Aguas Magallanes, la cual establece que no se puede habilitar el alcantarillado si no existe previamente un recolector de aguas lluvias.

Datos claves del impacto del proyecto:

Población beneficiada: La iniciativa impactará positivamente a un estimado de 6.000 personas, facilitando además el tránsito de quienes circulan desde los sectores de Llau-Llau y Pampa Redonda Alto.

Avance estratégico: Junto con la calle Mardones, la pavimentación de Capitán Guillermo representa el 50% de la solución a los problemas de conectividad e infraestructura de la zona.

Respaldo institucional: La dirigencia agradeció el cumplimiento del compromiso por parte del Gobernador y de las autoridades de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (Minvu), tanto de la administración anterior como del actual Seremi.

“Esperamos que este sea uno de los proyectos priorizados, porque esto no es solamente una calle, es salvar la vida de nuestra gente y la salud”, concluyó la presidenta de la junta de vecinos.