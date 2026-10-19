“La telemedicina permite optimizar los recursos y favorecer una resolución más oportuna de las necesidades de salud”

La incorporación de la especialidad de Gastroenterología por telemedicina, ha significado un avance en la atención a los vecinos de la Provincia Antártica.

Esta modalidad de atención inició hace unos días y evitará el traslado de los usuarios a la capital regional de Magallanes para una evaluación médica.

Esta nueva alternativa fue destacada por el director del Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams, Jaime Arteaga, valoró el avance considerando las dificultades geográficas y logísticas que implica el acceso a prestaciones de mayor complejidad a la provincia.

“La telemedicina no solo contribuye a disminuir los traslados de pacientes hacia Punta Arenas y todo lo que implica, sino que también permite optimizar los recursos asociados a la gestión de pasajes y, especialmente, favorecer una resolución más oportuna de las necesidades de salud, contribuyendo a reducir los tiempos de espera para la atención especializada. Esto permite priorizar los traslados presenciales para aquellos casos que, por su condición clínica, requieren evaluaciones, procedimientos o intervenciones que no pueden resolverse de manera remota”, manifestó el directivo.

La implementación representa una oportunidad concreta para fortalecer la capacidad resolutiva del hospital y mejorar el acceso a la atención especializada para los habitantes de Puerto Williams.

“El fortalecimiento de la telemedicina es una estrategia regional que es impulsada por el Servicio de Salud de Magallanes y cuenta con apoyo transversal de las autoridades locales y la comunidad”, sentenció el director del hospital de Puerto Williams, Jaime Arteaga.