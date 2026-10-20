Magallanes registró 125 casos de cáncer de mama y cuatro diagnósticos masculinos en último año

La quinta feria del cáncer se desarrolló hace unos días en el Mall Espacio Urbano Pionera de Punta Arenas, con la participación del ente público, privado y agrupaciones oncológicas.

La jornada acercó a la comunidad información sobre prevención, exámenes de pesquisa y acceso a la atención, junto con promover hábitos de vida saludables y relevar la importancia de consultar oportunamente.

En la oportunidad, el seremi (s) de Salud, Eduardo Castillo, destacó el trabajo conjunto de las instituciones participantes y el alcance de esta iniciativa. “Estamos en un trabajo de prevención para entregar información y las personas conozcan acerca del cáncer, cómo detectarlo a tiempo y cómo los cambios de hábitos pueden ser significativos para disminuir la prevalencia de esta enfermedad”, expresó.

De acuerdo con datos del Servicio de Salud Magallanes el año pasado 256 casos fueron derivados a confirmación diagnóstica, de los cuales 125 fueron confirmados. Asimismo, informó que se registraron cuatro casos en hombres en la región.

Por su parte, el director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, destacó que la feria forma parte de las acciones orientadas a fortalecer la promoción de la salud y la prevención, favoreciendo el diagnóstico oportuno y el acceso a tratamiento. “Aspiramos a un diagnóstico oportuno que nos permite, la entrada a tratamiento respecto de una enfermedad tan compleja como el cáncer en nuestra región”, señaló.