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Magallanes se sitúa entre las regiones con mayor ocupación laboral en personas de 50 años o más en Chile

Según un estudio de Cipem (UDD y Caja Los Héroes), el 51,6% de la población del tramo sobre los 50 años en la región se encuentra trabajando, superando en 5,8 puntos la media nacional. Magallanes destaca además por registrar la segunda tasa de informalidad laboral más baja del país para este segmento, alcanzando un 28,1%.

Periodista Web
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Un estudio elaborado por el Programa de Conocimiento e Investigación en Personas Mayores (Cipem) —iniciativa desarrollada por la Universidad del Desarrollo y Caja Los Héroes— reveló que la Región de Magallanes se ubica entre las zonas con mayores índices de ocupación laboral en la población de 50 años o más a nivel nacional.

De acuerdo con el informe, que procesó datos de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) y de la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), el 51,6% de las personas sobre los 50 años en Magallanes cuenta con un empleo. Dicho indicador supera en 5,8 puntos porcentuales el promedio del país (45,8%), posicionando a la zona austral en el grupo de liderazgo nacional junto a Antofagasta (53,2%), Atacama (53,1%), Tarapacá (52,9%) y Aysén (51,6%).

En cuanto a la calidad del empleo, Magallanes anotó un 28,1% de informalidad laboral en este grupo etario, situándose como la segunda región con menor informalidad del país, solo por detrás de Antofagasta (27,9%) y lejos del promedio nacional de 33,6%. El investigador de Cipem, Mauricio Apablaza, destacó que estos resultados respaldan la necesidad de articular programas de capacitación y reconversión laboral para que este segmento permanezca activo en el mercado laboral formal de forma competitiva.

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