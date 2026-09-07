Magallanes se sitúa entre las regiones con mayor ocupación laboral en personas de 50 años o más en Chile

Un estudio elaborado por el Programa de Conocimiento e Investigación en Personas Mayores (Cipem) —iniciativa desarrollada por la Universidad del Desarrollo y Caja Los Héroes— reveló que la Región de Magallanes se ubica entre las zonas con mayores índices de ocupación laboral en la población de 50 años o más a nivel nacional.

De acuerdo con el informe, que procesó datos de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) y de la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), el 51,6% de las personas sobre los 50 años en Magallanes cuenta con un empleo. Dicho indicador supera en 5,8 puntos porcentuales el promedio del país (45,8%), posicionando a la zona austral en el grupo de liderazgo nacional junto a Antofagasta (53,2%), Atacama (53,1%), Tarapacá (52,9%) y Aysén (51,6%).

En cuanto a la calidad del empleo, Magallanes anotó un 28,1% de informalidad laboral en este grupo etario, situándose como la segunda región con menor informalidad del país, solo por detrás de Antofagasta (27,9%) y lejos del promedio nacional de 33,6%. El investigador de Cipem, Mauricio Apablaza, destacó que estos resultados respaldan la necesidad de articular programas de capacitación y reconversión laboral para que este segmento permanezca activo en el mercado laboral formal de forma competitiva.