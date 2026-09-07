Weskar Lodge lanza promoción de Fiestas Patrias en Puerto Natales exclusiva para residentes de Magallanes

Para quienes viven en Magallanes, las Fiestas Patrias también pueden ser una buena oportunidad para hacer una pausa, salir de la rutina y descubrir algunos de los destinos que se encuentran a pocos kilómetros de casa.

Este año, el feriado puede convertirse en una invitación a viajar hasta Puerto Natales, disfrutar de sus paisajes, conocer su gastronomía y vivir unos días de descanso en medio de uno de los entornos naturales más atractivos de la Región de Magallanes.

En este contexto, Weskar Lodge prepara una propuesta especial para los magallánicos que quieran aprovechar el 18 de septiembre con una escapada a la provincia de Última Esperanza.

Una estadía frente al fiordo de Última Esperanza

Ubicado frente al fiordo de Última Esperanza, Weskar Lodge busca ofrecer una experiencia de alojamiento conectada con el entorno natural de Puerto Natales.

Su arquitectura y ambiente acogedor se complementan con la posibilidad de disfrutar directamente del paisaje, convirtiendo la estadía en una alternativa para quienes buscan descansar y, al mismo tiempo, conocer los atractivos de la zona.

La propuesta también incorpora una oferta gastronómica que busca poner en valor los sabores del territorio, una alternativa para cerrar una jornada de paseo o simplemente disfrutar de la tranquilidad que ofrece el entorno.

Weskar House: un nuevo espacio para Puerto Natales

A esta propuesta se suma un nuevo proyecto que próximamente abrirá sus puertas en la ciudad: Weskar House.

El espacio contará con cafetería y tienda, además de un lugar destinado a generar encuentros, eventos y exposiciones, todo en un entorno privilegiado y con una vista hacia el paisaje de Puerto Natales.

La iniciativa busca convertirse en un nuevo punto de encuentro tanto para visitantes como para quienes viven en la ciudad.

Una promoción especial para los magallánicos

Con motivo de las Fiestas Patrias, Weskar Lodge contará con una promoción especial dirigida a quienes viven en Magallanes, pensada para quienes quieran aprovechar el feriado para realizar una escapada a Puerto Natales.

La propuesta está pensada para distintos tipos de viaje, ya sea en pareja, en familia o junto a amigos, combinando alojamiento, naturaleza y una propuesta gastronómica vinculada a la celebración dieciochera.

La invitación es a aprovechar el feriado para conocer o redescubrir Puerto Natales desde otra perspectiva, sin necesidad de realizar un viaje de larga distancia y disfrutando de los beneficios destinados especialmente a los magallánicos.

Para conocer las condiciones de la promoción, disponibilidad y detalles de la estadía, los interesados pueden comunicarse directamente con Weskar Lodge a través del correo sales@weskar.cl o mediante WhatsApp a los números +56 9 9162 7221 y +56 9 3208 9964.