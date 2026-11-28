La Región de Magallanes se posicionará como la zona con la mensualidad de sala cuna más económica de todo Chile durante 2027, registrando un valor promedio de $445.991.

Así lo revela la Radiografía de Salas Cuna de Pluxee, estudio que analizó 573 establecimientos del país y proyectó un promedio nacional de $532.162 al mes, cifra que implica un alza del 5% respecto a 2026.

De acuerdo con el informe, Magallanes encabeza el grupo de las únicas tres regiones donde las mensualidades no superarán la barrera de los $500 mil el próximo año, acompañada por Coquimbo ($478.682) y Valparaíso ($495.151).

El valor proyectado para la zona austral se ubica $86.171 por debajo de la media nacional y contrasta fuertemente con el extremo superior del ranking, liderado por Los Lagos ($572.061), Los Ríos ($563.282) y Antofagasta ($555.949).

La brecha entre Magallanes y Los Lagos alcanza los $126.070 mensuales, lo que equivale a una diferencia del 28,3%. Al proyectar doce mensualidades sin incluir matrícula, el ahorro en la región austral supera los $1,5 millones anuales por niño o niña frente a la zona más cara.

En términos globales, el costo anual estimado en Magallanes rondará los $5,7 millones, muy por debajo del promedio nacional de $6.847.015.

En el marco de la tramitación del proyecto de Sala Cuna Universal, la gerenta de Sala Cuna de Pluxee Chile, Marcella Tassara, explica la relevancia de estos datos: “El estudio muestra que el costo de sala cuna varía considerablemente a lo largo del país. Para las empresas que tienen presencia en distintas regiones, es importante considerar estas diferencias al momento de planificar sus presupuestos y administrar el beneficio”.

Asimismo, el análisis advierte que el 40% de los recintos cierra a las 18:00 horas, factor clave para la conciliación laboral de las familias.