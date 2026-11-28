El control efectivo de los recintos penitenciarios, el refuerzo de la disciplina interna y la acreditación de su plantel formativo ante el Ministerio de Educación marcarán la gestión de Gendarmería de Chile rumbo a su centenario. Así lo afirmó el director regional en Magallanes, coronel Claudio González García, tras encabezar la ceremonia por el 96° aniversario institucional en el auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes.

A la actividad asistieron el presidente de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Juan Villa; el gobernador regional, Jorge Flies; el fiscal regional, Cristian Crisosto; la defensora regional, Verónica Reyes, y el seremi de Seguridad Pública, Ronald López, junto a representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden.

Tras el acto, el coronel González explicó que la institución atraviesa un proceso de modernización marcado por su traspaso de dependencia ministerial y la incorporación de nuevo equipamiento operativo. “Los desafíos que se vienen tienen que ver con la disciplina, con el orden, con la jerarquía, con tomar los establecimientos penales de todo el país y que exista un orden”, sostuvo.

El jefe regional, quien asumió hace un mes y medio en Punta Arenas, añadió que trabaja en levantar el diagnóstico local para replicar en la zona austral los avances del nivel central, destacando además las reformas en la escuela de formación para acreditar la carrera penitenciaria ante el Mineduc.

Durante la jornada también se homenajeó por su trayectoria a los suboficiales mayores Isabel Castillo Marilicán, Maira Sáez Arroyo y José Santos Acevedo, quienes se acogieron a retiro.