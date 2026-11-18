Con la vista puesta en la descarbonización y el desarrollo sostenible de las latitudes más australes de Chile, el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, la Universidad de Magallanes (UMAG) y la Universidad de Ciencias Aplicadas Novia, de Finlandia, oficializaron un convenio de cooperación multinacional destinado a acelerar el tránsito hacia combustibles más ecológicos y fortalecer el desarrollo humano del territorio. El acuerdo consolida un trabajo articulado desde 2021 y tiende un puente académico entre el extremo sur americano y el norte europeo para preparar a los profesionales que liderarán las transformaciones productivas y sociales de la región.