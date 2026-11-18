Dentro de esta arquitectura de colaboración, la casa de estudios magallánica asume un rol protagónico en la formación de las futuras generaciones. En lo inmediato, el vínculo se materializará en pasantías de cuatro meses que permitirán que dos estudiantes de Ingeniería Mecánica de la UMAG viajen a la nación nórdica para integrarse a procesos de investigación científica y tecnológica, con el respaldo del Centro de Estudios de los Recursos Energéticos (CERE).
La vicerrectora académica de la Universidad de Magallanes, Melissa Flores, destacó la continuidad y madurez de esta alianza institucional gestada desde 2021. “Para nosotros ha sido fundamental la relación con las instituciones firmantes, porque hemos podido proyectar la formación de estudiantes con una mirada internacional”, argumentó la autoridad universitaria.
Desde la vereda europea, la contraparte finlandesa refrendó la solidez de esta integración académica y territorial. Anna-Karin Jansson, jefa de Educación Global de la Universidad de Ciencias Aplicadas Novia, precisó que esta red de colaboración germinó al alero del programa International Urban Regional Cooperation (IURC). “Empezamos de hecho la colaboración en una primera fase de un programa de la Unión Europea (…) para que esa cooperación no se quede al nivel regional, sino también para aprender de los académicos y crear capacitaciones”, detalló Jansson, subrayando el carácter bidireccional del intercambio de conocimientos.
Una transición que demanda múltiples saberes
Más allá del despliegue técnico y de infraestructura, los desafíos de la descarbonización exigen comprender el impacto humano, territorial y normativo en las comunidades de zonas extremas. Así lo expuso Humberto Vidal, académico, ingeniero civil mecánico y director del Centro de Estudios de los Recursos Energéticos (CERE) de la UMAG, quien advirtió que la transformación en marcha no solo demandará especialistas ligados directamente a la industria y la ingeniería, sino también profesionales del área social y jurídica, tales como trabajadores sociales y abogados, entre otros.
Al analizar las perspectivas económicas de la región y el horizonte de los nuevos vectores energéticos, Vidal planteó una mirada estratégica que trasciende la contingencia de un solo sector productivo. Sobre la industria del hidrógeno verde, el director del CERE aseveró que “puede venir o no puede venir, pero la transición energética es algo mayor y yo creo que es el objetivo que nos estamos colocando ahora: el preparar a nuestros estudiantes para que se integren en cualquier eslabón de la transición energética”.
Con la puesta en marcha de las primeras estadías de investigación en Finlandia y la proyección de nuevas instancias de capacitación académica, la alianza entre Magallanes y la Universidad de Ciencias Aplicadas Novia instala una hoja de ruta de largo aliento. En un territorio marcado por su singularidad geográfica y su potencial energético, el desafío queda trazado: forjar desde el aula y el laboratorio una masa crítica capaz de sostener, con rigor técnico y sensibilidad social, el futuro sostenible de la Patagonia chilena.