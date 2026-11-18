Desde 1986, cuando el Club de Leones Cruz del Sur levantó en Punta Arenas el primer recinto especializado ante la falta de cobertura clínica para la discapacidad en el extremo sur, la rehabilitación en la Región de Magallanes y Antártica Chilena se ha construido sobre una alianza directa con su comunidad.

A 39 años de ese hito, las Jornadas por la Rehabilitación vuelven a ocupar un rol central para garantizar la continuidad operativa de una red que hoy cubre cuatro puntos estratégicos del territorio austral: Punta Arenas, Porvenir, Puerto Natales y Puerto Williams.

Para la asesora de relaciones y estrategias institucionales de la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur, Sandra Amar, el respaldo ciudadano ha sido el pilar que permitió transformar una necesidad local en una red asistencial de alcance regional.

“Durante 39 años, la solidaridad de los magallánicos de corazón —ya sean de nacimiento, por adopción o simplemente amigos de nuestra tierra— han sido un motor que impulsa nuestra misión de la atención de las personas en situación de discapacidad de la Región de Magallanes y Antártica Chilena”, sostiene Amar.

A lo largo de estas casi cuatro décadas, la institución no solo amplió su presencia geográfica para evitar el desarraigo de los pacientes, sino que también incorporó equipamiento y protocolos clínicos de alta complejidad para atender a niños, adultos y adultos mayores.

“Los Centros de Rehabilitación cumplen una importantísima labor en nuestra región dando una atención integral a las personas con discapacidad de todas las edades. Desde la creación del primer centro su crecimiento ha sido exponencial tanto en población atendida, atención en los distintos territorios de nuestra región, avances tecnológicos importantes en los procesos de rehabilitación que nos deben llenar de orgullo a nivel nacional e internacional”, subraya la representante institucional.

Esta labor cotidiana es sostenida por un equipo multidisciplinario integrado por más de 200 profesionales y colaboradores.

Bajo el lema “Un compromiso que no se detiene”, la cruzada de este año extiende su convocatoria hacia los magallánicos residentes fuera de la región.

En esa línea, el sábado se llevará a cabo en la capital la tercera edición consecutiva del Asado Solidario Magallánico en Santiago, evento destinado a reunir aportes para la campaña austral, al que este año también manifestó interés en sumarse la comunidad magallánica de la Región del Biobío.

En paralelo a la recaudación comunitaria, la corporación proyecta su desarrollo hacia la vinculación científica y técnica nacional e internacional, con miras a acceder a conocimientos especializados, instalaciones de vanguardia y financiamiento conjunto para investigación.

Para concretar estas alianzas, la entidad trabaja junto al Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la División de Ciencia, Energía, Educación, Innovación y Astronomía, buscando conectar con centros de otros países mediante las embajadas chilenas.

Finalmente, Sandra Amar enfatiza que el compromiso con la rehabilitación trasciende las distancias geográficas: “Aprovecho esta instancia para hacer un llamado a la acción a todos los magallánicos, no importa el lugar donde nos encontremos viviendo, siempre nuestras raíces y cariño se encontrará enraizada en nuestra querida región de Magallanes y Antártica Chilena”.