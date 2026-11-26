En el marco del Mes de la Educación Parvularia, cerca del 90% de la comunidad educativa del establecimiento de la JUNJI participó este jueves 26 de noviembre en la tradicional jornada al aire libre, promoviendo la vida saludable y el cuidado ambiental desde la primera infancia.Ni las características ráfagas de viento que suelen marcar el pulso de la capital magallánica lograron frenar el entusiasmo de niños, apoderados y abuelos. Este jueves 26 de noviembre, en pleno Mes de la Educación Parvularia, la comunidad educativa del Jardín Infantil “Las Charitas” —perteneciente a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI)— dio vida a la decimoquinta versión de su tradicional “Patatón” 2026, una jornada recreativa al aire libre que tiñó de colores y movimiento el entorno de Punta Arenas para reforzar el sello saludable del establecimiento.