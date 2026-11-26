En el marco del Mes de la Educación Parvularia, cerca del 90% de la comunidad educativa del establecimiento de la JUNJI participó este jueves 26 de noviembre en la tradicional jornada al aire libre, promoviendo la vida saludable y el cuidado ambiental desde la primera infancia.Ni las características ráfagas de viento que suelen marcar el pulso de la capital magallánica lograron frenar el entusiasmo de niños, apoderados y abuelos. Este jueves 26 de noviembre, en pleno Mes de la Educación Parvularia, la comunidad educativa del Jardín Infantil “Las Charitas” —perteneciente a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI)— dio vida a la decimoquinta versión de su tradicional “Patatón” 2026, una jornada recreativa al aire libre que tiñó de colores y movimiento el entorno de Punta Arenas para reforzar el sello saludable del establecimiento.
La convocatoria alcanzó cerca de 250 personas, una cifra que representa casi el 90% de la matrícula y sus redes familiares, consolidando a esta iniciativa como un hito arraigado en el calendario pedagógico local. Organizados por niveles, cada uno distinguido por un color específico, los asistentes transformaron la actividad física en una fiesta comunitaria que integró a varias generaciones.
“Estamos realizando nuestra Patatón número 15, este año 2026, con toda nuestra comunidad educativa: familias, niños, abuelitos, abuelitas y todos quienes forman parte de nuestro Jardín Infantil Las Charitas, y todo el equipo educativo, por cierto”, destacó Loreto Trabazo Urnas, directora del Jardín Infantil “Las Charitas”. La autoridad del recinto valoró el respaldo transversal que año a año sostiene la iniciativa: “Como siempre estamos muy contentas por la convocatoria, porque la participación de nuestras familias es mucha; tenemos casi un 90% del jardín participando”.
Más allá del despliegue festivo, la “Patatón” responde a un propósito formativo de largo aliento: instalar hábitos de movimiento y nutrición consciente desde los primeros años de vida, asumiendo las particularidades climáticas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena no como un obstáculo, sino como parte cotidiana del aprendizaje.
Así lo explicó Katherine Lagos Bravo, educadora a cargo del Comité de Actividad Física y Alimentación Saludable del establecimiento. “Es nuestro sello; el sello del jardín es la actividad física, así que es súper importante desde pequeños, desde la primera infancia, que los niños aprendan a caminar. No importa, acá en nuestra región hay viento, por lo tanto es importante que nos acomodemos a nuestra realidad, pero ser parte de esto y procurar que la actividad física esté siempre presente, desde que sean bebés”, enfatizó la educadora.
El despliegue logístico de la jornada contó además con una articulada red de apoyo público y privado que permitió enriquecer la experiencia de los párvulos y sus familias. Según detalló Lagos Bravo, la empresa Recasur colaboró con el suministro de agua y el arco inflable de meta, mientras que Oviedo aportó con las colaciones saludables para los participantes. A ello se sumó la participación de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), que llegó acompañada de su emblemático corpóreo Forestín y dos profesionales encargados de entregar mensajes educativos sobre el resguardo de la naturaleza y el cuidado del medioambiente.
“Ustedes pueden ver que están todos presentes, hay colores, cada nivel tiene un color, así que las familias están cien por ciento comprometidas”, subrayó Katrin Lagos Bravo al evaluar el desarrollo de la actividad.
Al cerrar su decimoquinta edición, la “Patatón” de “Las Charitas” confirma que la educación parvularia en zonas extremas trasciende las paredes del aula. En un territorio donde el clima suele invitar al resguardo, el compromiso sostenido de equipos pedagógicos y familias proyecta una generación de niños y niñas magallánicos más activos, conscientes de su entorno y preparados para habitar la Patagonia en movimiento.