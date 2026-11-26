Lo que hace una década comenzó como un audaz experimento campesino con apenas 300 mazorcas en una de las zonas más australes del planeta, hoy se consolida como un éxito productivo con demanda asegurada antes de la cosecha. La agricultora usuaria de INDAP, Estrella Pérez, junto a su marido Francisco Cárcamo, inauguraron recientemente un nuevo invernadero de 145 metros cuadrados en Punta Arenas para ampliar su cultivo de maíz fresco, un producto que históricamente llegaba a las mesas magallánicas solo en tarros o bolsas congeladas.

A diez años de sus primeros ensayos —que incluso fueron destacados por la FAO en 2016—, el matrimonio estima haber producido al menos nueve toneladas de choclo, volumen equivalente a unas 90 mil porciones de cazuela, superando los rigores climáticos de la zona mediante la selección de semillas y el manejo controlado de temperaturas bajo techo.

La nueva estructura de Metalcon y policarbonato, equipada con mayor altura para el desarrollo de las plantas y sistema de recolección de aguas lluvias, fue financiada a través de un convenio entre INDAP y el Gobierno Regional de Magallanes, sumando además 25 metros cuadrados extra aportados con recursos propios de los agricultores.

El cultivo funciona con un meticuloso calendario que inicia en septiembre con la germinación en vasos y continúa en octubre con el trasplante al invernadero —donde alcanzan temperaturas de hasta 30 °C—, aprovechando también los espacios entre hileras para producir lechugas y cilantro. Pese a que esta temporada las intensas lluvias inundaron otro de sus invernaderos malogrando parte de la siembra, el matrimonio mantiene intacta su apuesta por un producto local que destacan por su suavidad y capacidad de conservar su sabor incluso tras un año congelado.

Impulso a la soberanía alimentaria regional

Durante una visita al predio, el gobernador regional Jorge Flies, el seremi de Agricultura Ignacio Cavada y el director regional (s) de INDAP Felipe Martínez resaltaron el impacto de esta iniciativa para romper paradigmas productivos en la región.

La obra forma parte de un programa de fortalecimiento de la soberanía alimentaria financiado por el Gobierno Regional con más de 3.262 millones de pesos, el cual busca sumar 25 mil metros cuadrados de cultivo protegido en Magallanes y ya ha adjudicado 37 proyectos en su primera etapa. Las autoridades valoraron la perseverancia de Pérez y Cárcamo como un ejemplo clave para reducir la dependencia alimentaria del resto del país y motivar a las nuevas generaciones a trabajar la tierra austral.