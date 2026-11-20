Más de 400 habitantes de Puerto Natales accedieron a exámenes de fondo de ojo y evaluaciones de vicios de refracción, tras la ejecución de tres operativos oftalmológicos coordinados por el Servicio de Salud Magallanes y el Cesfam Dr. Juan Lozic.

Las jornadas permitieron disminuir las Garantías de Oportunidad retrasadas y fortalecer la resolutividad visual en la comuna.

El despliegue contó con recursos del Programa de Salud Cardiovascular y del Programa de Resolutividad de Atención Primaria.

La primera intervención permitió realizar 299 retinografías a pacientes con Garantías Explícitas en Salud (GES) vigentes y retrasadas, mejorando los indicadores de cumplimiento del recinto. En tanto, los otros dos operativos atendieron en conjunto a 150 personas mediante evaluaciones refractivas y de fondo de ojo.

La referente GES de la Unidad de Gestión Clínica, Oferta y Demanda del Servicio de Salud Magallanes, Milisette Neira, referente valoró la articulación de los equipos locales.

“El desafío es continuar fortaleciendo estas estrategias, avanzando hacia una red de salud más resolutiva, accesible y oportuna para toda nuestra comunidad usuaria”, indicó la profesional.

De forma paralela, el Cesfa Dr. Juan Lozic junto a Cormunat gestionan la compra de una cámara retinal. Con capacitación clínica y respaldo de Hospital Digital, el equipo permitirá realizar exámenes de fondo de ojo de manera autónoma a personas con diabetes mellitus tipo 2.

“Esta iniciativa representa un paso importante para fortalecer la capacidad resolutiva del establecimiento, disminuir la dependencia de operativos externos y favorecer una atención más oportuna y continua para los usuarios y usuarios de Puerto Natales”, puntualizó Milisette Neira.