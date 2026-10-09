Más de un centenar de mujeres fueguinas accedieron a examen de mamografía

El mamógrafo móvil del Servicio de Salud Magallanes llegó a la Isla Grande de Tierra del Fuego, donde participó de un operativo en conjunto con Hospital Comunitario Dr. Marco Chamorro de Porvenir.

La actividad permitió que 109 mujeres accedieran a su examen de mamografía, fundamental para la detección sin que las usuarias viajen a Punta Arenas.

“La idea del mamógrafo móvil es poder garantizar, con pertinencia, el acceso a la mamografía GES a todas las mujeres que tienen difícil acceso y conectividad. Nuestro objetivo es llegar a todos los lugares de la región, incluidos aquellos más extremos, como Puerto Williams y Porvenir”, señaló la referente de Apoyo Clínico y Diagnóstico del Servicio de Salud Magallanes, Natalia Cárdenas.

El dispositivo está dirigido a mujeres que tienen su mamografía pendiente desde los 40 años, focalizado en el grupo de 50 a 69 años. En Porvenir, las atenciones se realizaron principalmente con agenda previa, debido a la alta demanda gestionada mediante el rescate de usuarias.

“Para acceder a los operativos del mamógrafo móvil, lo ideal es que las usuarias se dirijan previamente a su establecimiento de salud de origen, para realizar la interconsulta y agendar su cita”, indicó la tecnóloga médica y referente del Mamógrafo Móvil, Sandra Soto.

La profesional también llamó a mantener actualizados los datos de contacto. “En ocasiones, al momento de citar a las usuarias, los números telefónicos no corresponden. Hacemos un llamado a actualizar los números de contacto en los SOME de sus establecimientos de salud, para facilitar la contactabilidad y favorecer una atención oportuna, considerando que, en cada operativo nuestro objetivo es llegar a la mayor cantidad de usuarias, maximizando el tamizaje tendiente a una pesquisa precoz”, agregó.