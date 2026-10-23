​Mesa ampliada abordó avances y certezas financieras del nuevo Cesfam de Puerto Natales

​Con la participación de autoridades comunales, del Servicio de Salud Magallanes y dirigentes sociales, se llevó a cabo una mesa ampliada de trabajo para informar los avances en el proyecto del nuevo Centro de Salud Familiar (Cesfam) Dr. Juan Lózic Pérez.

La jornada permitió exponer las características técnicas del terreno municipal, los plazos proyectados y aclarar las principales inquietudes de los vecinos.

​Durante el encuentro, uno de los puntos centrales fue transmitir tranquilidad a la comunidad respecto del financiamiento de la futura infraestructura sanitaria ante dudas sobre convenios ministeriales.

Sobre este punto, el secretario general de la Cormunat, Víctor Hugo Mansilla, enfatizó que los recursos presupuestarios para la obra están completamente resguardados a nivel regional:

​“Declaramos a la comunidad que los fondos del financiamiento de este Cesfam Juan Lózic están dentro del Plan de Zonas Extremas y no vienen con un financiamiento desde el Ministerio de Salud. Desde el Gobierno Regional se ha señalado a la alcaldesa (Ana Mayorga) que los fondos para la construcción no están comprometidos a recortes del Ministerio de Salud porque son fondos regionales. Dimos tranquilidad a la comunidad de que se está trabajando en el Programa Médico Arquitectónico para poder entregar a diseño, ojalá dentro del próximo año, este nuevo Cesfam para Natales”, explicó Mansilla.

​Además de los avances del nuevo recinto, en la jornada se destacaron mejoras inmediatas para el actual establecimiento, como la incorporación de 86 equipos computacionales y sillas, iniciativa orientada a renovar la infraestructura tecnológica y optimizar las condiciones de trabajo de los funcionarios de la salud primaria.