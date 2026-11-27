La Corporación de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena (Cormag) capacitó y promocionó a la región como destino MICE (reuniones, incentivos, congresos y exhibiciones) ante cerca de 30 operadores turísticos nacionales y prensa especializada.

El encuentro se realizó el martes en la sede de Santiago del Gobierno Regional de Magallanes y fue encabezado por la gerenta general de Cormag, Yenny Oyarzo, quien presentó el Dossier MICE Magallanes con datos de infraestructura, servicios y experiencias.

“Hemos estado liderando una estrategia para el posicionamiento de Magallanes en la industria MICE, proyectando la creación de un Bureau para Magallanes y articulando la oferta y actores regionales. Para ello hemos conformado una mesa técnica que reúne a las principales empresas y gremios regionales ligados a esta industria incipiente, junto al apoyo de instituciones públicas como Sernatur, Corfo y Secretarías Regionales Ministeriales”, señaló Oyarzo.

Por su parte, la directora de Click LATAM y del Hub MICE de Fedetur, Magdalena Tapia, sostuvo: “Magallanes es un destino impresionante, un destino con mucha capacidad. Toda la diversidad que nos mostraron: los servicios, los profesionales, todo lo que implica; nos muestra que la región está preparadísima para poder recibir nuestros eventos, nuestros viajes de incentivo y nuestros congresos”.

Asimismo, el director y editor de Revista Eventos Latam, Carlos Johnson, destacó: “El mercado de eventos es un activador de la industria, por lo tanto, lo que Cormag está desarrollando acá es muy importante para toda la zona y las bondades que tiene la región son óptimas para el desarrollo del turismo MICE”.