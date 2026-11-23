La Municipalidad de Río Verde conmemoró su 45° aniversario institucional mediante una ceremonia que reunió a autoridades regionales, concejales, funcionarios y habitantes de los sectores rurales e insulares de la comuna, instancia en la que la alcaldesa Tatiana Vásquez Barrientos rindió cuenta de las inversiones ejecutadas y defendió la continuidad de las ayudas estudiantiles locales.

Uno de los ejes centrales de su intervención estuvo dirigido a las Becas Municipales, beneficio que permanece suspendido mientras el municipio responde a observaciones de la Contraloría Regional de Magallanes respecto de la residencia efectiva de los postulantes.

La jefa comunal sostuvo que exigir permanencia diaria en la comuna resulta materialmente imposible debido a la ausencia de proyectos habitacionales, a que la escuela local solo imparte enseñanza básica multigrado y a que las familias desempeñan labores bajo sistemas de turnos cerrados en estancias, pontones o centros de cultivo. “Nuestros jóvenes deben trasladarse fuera de la comuna para cursar la enseñanza media o superior por estricta necesidad, sin dejar jamás de ser hijos e hijas de Río Verde”, afirmó Vásquez, agregando que los equipos municipales trabajan en adecuar el reglamento para restituir el aporte.

Inversión en salud, caminos y equipamiento

En materia de gestión y captación de fondos externos, la autoridad destacó la renovación de la Posta Rural “Germán Saldivia”, recinto que recibió un cambio completo de piso y nuevo equipamiento clínico financiado por el Servicio de Salud Magallanes, además de la entrega de tensiómetros y glucómetros para la comunidad.

El balance incluyó también la adquisición de un camión multipropósito mediante recursos del Royalty Minero para atender emergencias y mantención de caminos, la próxima puesta en marcha de una Clínica Veterinaria Móvil, iniciativas educativas desarrolladas junto a la Escuela G-33 Bernardo de Bruyne y la pronta entrega del Gimnasio Municipal, tras subsanar problemas técnicos en su ejecución.

La jornada finalizó con un reconocimiento a vecinos de los sectores Norte y Sur de Isla Riesco y del área continental, junto a un funcionario municipal, por su colaboración permanente con las actividades comunitarias y el funcionamiento de la posta local.