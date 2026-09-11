Minvu dispone investigación sumaria tras denuncia por compra de terrenos atribuida a exseremi en Puerto Natales

Principio de incendio moviliza a tres compañías de Bomberos en hostal del centro de Punta Arenas

Perito de la PDI identifica científicamente cuerpo hallado en Porvenir: Corresponde a tripulante desaparecido en San Juan

Alarma en Valparaíso por "La Jauría": Banda juvenil asalta violentamente a turistas y peatones en Plaza Victoria

Encuentran cuerpo de un hombre en las costas de Porvenir: Investigan si corresponde a tripulante de la embarcación Sebastián IV