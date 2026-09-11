Minvu dispone investigación sumaria tras denuncia por compra de terrenos atribuida a exseremi en Puerto Natales

La Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (Minvu) dispuso el inicio de una investigación sumaria administrativa con el objetivo de recabar todos los antecedentes y transparentar los procedimientos ejecutados tras la difusión de una denuncia periodística que involucra al exseremi de la cartera.
La información fue dada a conocer de forma pública por el medio digital El Patagón, donde se consignó la adquisición de predios por parte del exseremi durante el año 2024 en el sector de Villa Renoval, comuna de Puerto Natales. Según lo informado por dicho portal, la compra habría coincidido temporalmente con la aprobación del financiamiento sectorial para la ejecución de un proyecto de intervención ciudadana enfocado en la futura plaza de la misma localidad.
Posición institucional y desmarque institucional
Frente a este escenario, el actual seremi de Vivienda y Urbanismo, José Raúl Guajardo, anunció la instrucción del procedimiento indagatorio para dar claridad a la opinión pública sobre la corrección de las actuaciones del servicio.
Sin embargo, la autoridad ministerial enfatizó que la adquisición de los inmuebles por parte de la exautoridad no incide ni guarda relación funcional con el proyecto público diseñado para la localidad.
“Lo que vamos a hacer ahora es solamente una investigación sumaria para recabar los antecedentes. Es un tema, entiendo, que es entre privados. No tiene una influencia el sector en donde el exseremi adquirió los terrenos y en donde está la plaza”, precisó Guajardo.
Asimismo, la autoridad regional aclaró que, tras la publicación de los antecedentes en redes sociales y plataformas digitales, no se han registrado formalizaciones ni acusaciones ante los órganos de fiscalización correspondientes hasta la fecha.
Transparencia en el proceso
Desde la Seremi de Vivienda y Urbanismo remarcaron que el objetivo central del proceso administrativo será verificar el estricto cumplimiento de la normativa vigente en los actos administrativos aprobados, desmarcando el actuar institucional de cualquier transacción de carácter particular.