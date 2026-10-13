Minvu iniciará obras de conservación vial en calle Fagnano y anuncia cierre temporal del tránsito

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), a través del Serviu Magallanes, iniciará este jueves 15 de octubre un importante proyecto de conservación vial en la calle Monseñor José Fagnano, en el tramo comprendido entre las calles José Nogueira y Chiloé, en pleno centro de Punta Arenas.

La obra considera la demolición y reposición completa de 1.028 metros cuadrados de pavimento (91 metros lineales de calzada), involucrando una inversión de $152.359.326 financiada mediante recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

Para la ejecución segura de los trabajos, se autorizó el cierre total del tránsito vehicular en dicho tramo desde el 13 de octubre de 2026 hasta el 4 de enero de 2027, según lo dispuesto por la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones mediante la Resolución Exenta N.º 914/2026.

El director (s) de Serviu Magallanes, Homero Villegas Núñez, explicó que “no se trata de reparar solamente la superficie, sino de ejecutar una solución integral, con una nueva base y una calzada de hormigón que permita mejorar las condiciones de circulación y prolongar la vida útil de esta vía”.

Avance del plan global de conservación en la comuna

Esta intervención forma parte del contrato marco de Conservación de Vías Urbanas de Emergencia, programa administrado por Serviu que contempla un presupuesto total de $3.978 millones para recuperar 14 tramos críticos y más de 5.000 metros cuadrados adicionales en la ciudad.

A la fecha, el plan alcanza un 42% de avance físico global. Entre las obras en marcha destacan la remodelación de avenida Bulnes (tramo Club Hípico – Mardones) con un 70% de progreso y proyección de apertura para noviembre, además de los frentes activos en calle Chiloé y avenida España. Próximamente se sumarán intervenciones en calle Angamos y en otro tramo de avenida España.