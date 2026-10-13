TABSA abre cuarta convocatoria de Pasajes Concursables para impulsar proyectos comunitarios

Con el objetivo de continuar impulsando proyectos que generen un impacto positivo en el desarrollo de la zona austral, Transbordadora Austral Broom S.A. (TABSA) anunció la apertura de la cuarta versión de su programa Pasajes Concursables.

La iniciativa pone a disposición de organizaciones sociales e instituciones sin fines de lucro un fondo equivalente a $30 millones en pasajes de cortesía para facilitar traslados en las distintas rutas marítimas que opera la compañía en las regiones de Magallanes y Aysén.

El programa, que forma parte de la política de sostenibilidad implementada por la empresa desde el primer semestre de 2025, busca derribar las barreras geográficas que enfrentan las comunidades más aisladas del territorio austral.

Al respecto, el Subgerente de Conectividad y Servicio al Cliente de TABSA, Sebastián Timis, remarcó que “sabemos que, en una región como la nuestra, donde las distancias muchas veces dificultan el desarrollo de actividades, la conectividad cumple un rol fundamental. Con este programa queremos ayudar a que las organizaciones hagan realidad sus proyectos, acercando oportunidades y generando beneficios concretos para las personas”.

Plazos y proceso de postulación

La convocatoria está orientada a juntas de vecinos, clubes de adultos mayores, agrupaciones deportivas, culturales y establecimientos educacionales que requieran movilidad para sus delegaciones o iniciativas comunitarias.

El proceso de postulación se encuentra habilitado desde este martes 13 de octubre hasta el 3 de noviembre a través del sitio web oficial www.tabsa.cl. Tras la fase de evaluación fijada entre el 4 y el 9 de noviembre, los resultados oficiales se darán a conocer el 10 de noviembre, iniciando la entrega de los pasajes adjudicados a partir del 12 de noviembre de 2026.