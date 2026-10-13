Principio de incendio afectó a departamento en la Población Silva Henríquez de Punta Arenas

Un principio de incendio movilizó a los equipos de emergencia durante las últimas horas en el sector norponiente de Punta Arenas, afectando a un inmueble ubicado en la Población Cardinal Cardenal Raúl Silva Henríquez.

La alerta requirió el despliegue de tres unidades del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, cuyos voluntarios acudieron rápidamente al lugar para verificar la presencia de humo y fuego en la estructura de uso residencial.

Acción comunitaria evitó tragedia mayor

A pesar de la rápida llegada de los carros de bomba, la acción oportuna de la propia comunidad del sector resultó clave para evitar daños mayores. Vecinos del sector forzaron el acceso a la propiedad y sofocaron las llamas antes de que el fuego lograra propagarse al resto del inmueble o a departamentos adyacentes.

A su arribo, el personal de Bomberos procedió a realizar las labores de ventilación del recinto, la inspección de puntos calientes mediante cámaras térmicas para descartar rebrotes y los peritajes correspondientes para determinar el origen y las causas del fuego. No se informaron personas lesionadas a raíz de la emergencia.