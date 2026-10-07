MOP confirma necesidad de construir un nuevo puente en calle O’Higgins tras sistema frontal en Punta Arenas

Luego de dar por superada la emergencia causada por el reciente sistema frontal que impactó a la capital regional, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) inició una evaluación técnica exhaustiva sobre el estado de los puentes ubicados a lo largo del cauce del Río de las Minas.
Tras las inspecciones en terreno, el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, confirmó que la plataforma estructural de calle O’Higgins fue la que presentó la mayor complejidad, determinando que la infraestructura actual debe ser totalmente repuesta.
“Hay que construir un nuevo puente ahí, muy similar a los otros cuatro que están construidos. En ese sentido, vamos a trabajar en conjunto con la Municipalidad, que es el dueño del espacio del puente, y el Gobierno Regional buscando que aporten los recursos para poder construirlo”, explicó el seremi Marusic.
En contraste con la situación de calle O’Higgins, la autoridad del MOP llevó tranquilidad a la comunidad respecto al puente de calle José Ignacio Zenteno, señalando que la estructura “resistió bien” ante el incremento del flujo de agua en el cauce.
Obras de mitigación y limpieza de cauces
Junto al plan para el puente O’Higgins, el MOP anunció un paquete de obras preventivas e infraestructura hidráulica para mitigar futuros eventos meteorológicos en Punta Arenas:
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Nuevas piscinas decantadoras: Se proyecta la ejecución de tres nuevas piscinas en el Río de las Minas. La primera de ellas entrará en proceso de licitación antes de que finalice este año, mientras que las dos restantes se levantarán durante el próximo año.
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Limpieza integral de esteros: Se activarán contratos destinados a la limpieza sistemática de cauces, abarcando no solo el Río de las Minas, sino también los diversos esteros y cursos menores de agua de la comuna.
Estas acciones buscan reforzar la seguridad de los vecinos y adaptar la infraestructura urbana de la ciudad frente a nuevos eventos climáticos.