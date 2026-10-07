MOP confirma necesidad de construir un nuevo puente en calle O’Higgins tras sistema frontal en Punta Arenas

Luego de dar por superada la emergencia causada por el reciente sistema frontal que impactó a la capital regional, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) inició una evaluación técnica exhaustiva sobre el estado de los puentes ubicados a lo largo del cauce del Río de las Minas