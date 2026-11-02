MOP despliega histórico plan de infraestructura antártica y consolida la construcción del muelle en Bahía Fildes

Con una inversión sin precedentes, el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, detalló el avance de las faenas portuarias y aeroportuarias en la Isla Rey Jorge, además de la red de soporte logístico en Punta Arenas y Puerto Williams que afianza la soberanía y la ciencia polar chilena.