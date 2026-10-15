MOP despliega operativo de limpieza en la cuenca del Río de Las Minas tras evento meteorológico en Punta Arenas

Tras el evento meteorológico registrado el pasado 2 de octubre, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), en coordinación con la Delegación Presidencial Regional y la Segegob, mantiene desplegado un intenso operativo de limpieza y despeje de sedimentos en la cuenca alta del Río de Las Minas, en Punta Arenas. La intervención abarca un tramo prioritario dentro de los siete kilómetros del cauce —desde las barreras de contención hasta el borde costero— para mitigar riesgos ante precipitaciones y el inicio de la temporada de deshielos.

Las labores, ejecutadas por la Dirección Regional de Vialidad, consideran el trabajo continuo de 15 operarios, dos excavadoras, dos retroexcavadoras y tres camiones. El seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, explicó que la prioridad es “limpiar el lecho del río para prevenir ante eventuales próximas precipitaciones o crisis”, mientras que el director regional de Vialidad, Franco Serafini, detalló que las acciones comenzaron con el retiro de troncos y obstrucciones en las barreras para dar paso al movimiento de áridos y mejorar el comportamiento hidráulico.

Aumento de volumen y apoyo social

Un aspecto crítico de la faena es el incremento del material arrastrado por el cauce. La delegada presidencial regional, Ericka Farías, precisó que “antes de esta emergencia, el material se cubicó entre 3.000 y 4.000 de volumen y ahora, después de la emergencia, llegó a más de 13.000”. La autoridad confirmó que los áridos extraídos serán entregados al municipio para obras locales, anunciando además la convocatoria de la Mesa de Cuenca junto a Senapred.

En el ámbito social, el seremi de Gobierno, Ángel Roa, destacó la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) para las familias afectadas en sectores como el estero Llau-Llau. Respecto a las cerca de diez personas que habitaban en zonas de riesgo junto al lecho fluvial, Roa explicó que la maquinaria realizó un reordenamiento del cauce para evitar nuevos anegamientos, evaluándose soluciones individuales caso a caso mientras avanzan los trabajos preventivos.