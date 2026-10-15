Punta Arenas se prepara para la III Expo Disciplinas Fitness en el Hotel Casino Dreams

Una jornada dedicada íntegramente al deporte, el bienestar y la vida saludable vivirá la capital magallánica el próximo sábado 24 de octubre, con la realización de la III Expo Disciplinas Fitness. La iniciativa, organizada en conjunto por Sayes Runil Fitness Club y la Fundación Municipal de Deportes de Punta Arenas, proyecta convocar a cerca de 300 participantes en los salones del segundo piso del Hotel Casino Dreams.

La actividad se desarrollará entre las 10:00 y las 18:00 horas, disponiendo de una variada parrilla programática que incluye clases de Body Combat, Strong Nation, Strong 30, Zumba y Zumba Gold, además de exhibiciones de disciplinas como Muay Thai y Taekwondo. El recinto contará además con diversos estands temáticos orientados a la nutrición y el mundo deportivo.

Invitación comunal e instructores internacionales

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el valor inclusivo de la propuesta y valoró el trabajo colaborativo con organizaciones locales: “Son deportes que tienen mucha gente que los sigue, para todas las edades y para todos los estilos. Estamos muy contentos de trabajar nuevamente con Sayes Runil para congregar a todo el mundo vinculado con el fitness”, indicó el jefe comunal, haciendo un especial llamado a las personas mayores a sumarse a los bloques adaptados en el marco de su mes conmemorativo.

Por su parte, la instructora Lidia Runil, representante de Sayes Runil Fitness Club, confirmó la presencia de destacados referentes de la disciplina: “Viene un referente desde Brasil, Junior Silva, y también Heraldo Lara desde Santiago junto a un tremendo staff de talentosos instructores magallánicos que nos van a acompañar en esta gran Masterclass de Zumba”, sostuvo. Las inscripciones se encuentran abiertas y pueden realizarse mediante un formulario digital disponible en las redes sociales de la Fundación Municipal de Deportes y de la agrupación organizadora.