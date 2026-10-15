XI edición de Magallanes en 100 Palabras cierra convocatoria 2026 con más de 5.400 cuentos recibidos

Magallanes en 100 Palabras, el concurso de cuentos breves presentado por Enap y Fundación Plagio, cerró su XI edición con un positivo balance que consolida su liderazgo cultural en el extremo sur del país. La convocatoria 2026, desarrollada entre mayo y agosto, sumó 5.419 relatos, alcanzando una cifra histórica acumulada de 44.469 cuentos recibidos a lo largo de sus once versiones.

Uno de los ejes clave de este año fue el fortalecimiento de la estrategia educativa, donde se dictaron 96 talleres gratuitos de escritura creativa en diversos establecimientos educacionales de la región. El gerente de Enap Magallanes, Rodrigo Bustamante, valoró la masiva adhesión: “Hemos llegado a los 44 mil cuentos en estas 11 versiones, lo que es un orgullo enorme para Enap. Esto refleja el gran impacto que tiene el proyecto en la región, donde miles de personas comparten sus historias sobre la diversidad de este territorio”, enfatizó.







Premiación en noviembre

Por su parte, la coordinadora general de Fundación Plagio, Soledad Camponovo, remarcó que los talleres en colegios abren espacios únicos para motivar a niños, niñas y jóvenes a conectarse con su creatividad.

Los ganadores serán revelados en la ceremonia de premiación programada para el mes de noviembre, instancia donde se reconocerá a los ocho autores finalistas de esta edición. Las obras fueron evaluadas por un jurado compuesto por la escritora María Paz Rodríguez, la autora magallánica Natacha Oyarzún y el Premio Nacional de Literatura, Ramón Díaz Eterovic.