National Geographic sitúa a Cabo Froward como el segundo mejor destino del mundo

Cabo Froward, el punto más austral de Sudamérica continental, alcanzó un importante reconocimiento internacional al ocupar el segundo lugar entre los mejores destinos del mundo para visitar en 2027, según la selección Best of the World de National Geographic. La publicación destacó este rincón de la Región de Magallanes por su extraordinario patrimonio natural y las nuevas oportunidades que ofrecerá a los visitantes.

Uno de los factores determinantes de esta distinción es la proyectada creación del Parque Nacional Cabo Froward, prevista para fines del próximo año. El área protegida pasará a integrar la Ruta de los Parques de la Patagonia, convirtiéndose en su decimoctavo parque y contribuyendo a la conservación de bosques subantárticos, extensas costas y ecosistemas de gran valor ambiental.

La iniciativa contempla habilitar senderos, sectores de acampada, servicios básicos y un refugio cercano a la emblemática Cruz de los Mares. El proyecto, vinculado al trabajo de Rewilding Chile, busca compatibilizar la protección del territorio con el desarrollo de un turismo responsable, manteniendo amplias zonas en su estado natural.

Ubicado al sur de Punta Arenas, Cabo Froward ofrece alternativas para los amantes de la aventura, desde caminatas por la península de Brunswick hasta expediciones marítimas, recorridos en kayak y observación de fauna.

Su incorporación a la prestigiosa selección internacional lo sitúa bajo a Baltimore, Estados Unidos, y sobre a destinos como Luxor, en Egipto; Jaipur, en India; y Normandía, en Francia, consolidando a Magallanes como uno de los territorios de mayor atractivo para el turismo de naturaleza a escala mundial.