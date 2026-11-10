“Necesitamos soluciones de raíz”: Transportistas de Magallanes rechazan propuesta del Gobierno y movilización se extiende hasta Puerto Williams

En la segunda jornada de paro, el gremio liderado por Jaime Cárdenas desestimó el proyecto del Ejecutivo de estabilización a 90 días y emplazó a los ministerios de Hacienda, Economía y Transportes a revisar el MEPCO y el impuesto específico. El malestar se hizo sentir desde la Ruta 9 Norte hasta el canal Beagle.