Durante los últimos días se ha estado informando que existirían algunos recortes en Salud tras la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto de la Nación 2027 que se está discutiendo actualmente en el Congreso.

Ante dichos cuestionamientos, la concejala de Punta Arenas, Alicia Stipicic, salió al paso respecto de la supuesta suspensión de los recursos contemplados en un convenio de salud para la Región de Magallanes y en su calidad de presidenta de la Comisión de Finanzas del Concejo Municipal de Punta Arenas -instancia que también debe preocuparse de las materias vinculadas con la salud primaria- aclaró que la extensión del convenio de programación entre el Gobierno Regional (GORE) y el Ministerio de Salud hasta el 2030 no había sido firmada por la administración ministerial anterior.

La autoridad expresó que “en consecuencia, no se trata de recursos que hubieran sido transferidos o comprometidos presupuestariamente en su totalidad y que ahora hayan sido formalmente retirados”, afirmó.

La edil sostuvo que “lo que existe actualmente es una revisión de la cartera de inversiones sanitarias y de las disponibilidades presupuestarias del Ministerio de Salud. En la reunión sostenida con el gobernador Jorge Flies, la ministra de Salud, May Chomali, señaló que debido a los retrasos y compromisos existentes a nivel nacional no podía comprometer, en este momento, los recursos para los próximos años. Sin embargo, también asumió el compromiso de entregar, dentro de dos semanas, una respuesta respecto de los proyectos que podrían ejecutarse durante el actual gobierno”.

La presidenta de la Comisión de Finanzas del Concejo Municipal de Punta Arenas, aseguró en forma categórica que “no corresponde afirmar que se haya cancelado toda la inversión sanitaria en Magallanes. Lo que existe es una situación de incertidumbre, respecto de una serie de proyectos cuya priorización y financiamiento todavía deben ser definidos. Continúan las conversaciones entre el Ministerio, el Gobierno Regional y las autoridades locales para determinar qué iniciativas pueden avanzar y mediante qué mecanismos”.

Asimismo, Stipicic manifestó que existen proyectos incorporados al Plan de Desarrollo de Zonas Extremas que siguen contemplados, aunque su ejecución dependerá de la planificación sectorial y de la disponibilidad presupuestaria correspondiente.

“Como presidenta de la Comisión de Finanzas, considero fundamental que esta discusión se de con información precisa y sin generar alarma innecesaria en la comunidad. Magallanes necesita avanzar en infraestructura sanitaria, salud mental, atención geriátrica, postas rurales, equipamiento médico, fortalecimiento hospitalario y mejoramiento de la atención primaria. Es legítimo que el gobernador y los consejeros regionales exijan certezas al Gobierno central, pero también debemos distinguir entre una inversión definitivamente cancelada y una cartera de proyectos que se encuentra en proceso de revisión”.

La concejala, Alicia Stipicic indicó, al mismo tiempo, que “desde el municipio seguiremos atentos a la respuesta que entregue el Ministerio de Salud y apoyaremos todas las gestiones destinadas a asegurar que las necesidades sanitarias de Punta Arenas y de las demás comunas de Magallanes sean consideradas y financiadas de manera adecuada”.

Según lo informado por las autoridades regionales durante las próximas semanas se espera la entrega de un informe técnico por parte del Ministerio de Salud para revisar el detalle del plan de inversiones sectorial en Magallanes.