Noche de Museos: doce espacios culturales en Magallanes y la Antártica Chilena este viernes 13 de noviembre

Cuando la tarde comience a declinar sobre el Estrecho de Magallanes este viernes 13 de noviembre, el patrimonio austral cambiará su habitual quietud vespertina por un recorrido abierto a toda la comunidad. Entre las 18:00 y las 22:00 horas, la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena celebrará una nueva edición de la Noche de Museos, iniciativa gratuita que habilitará doce espacios culturales —diez físicos y dos virtuales— a lo largo de sus cuatro provincias para acercar la historia, la ciencia y la identidad local a quienes, por motivos laborales, no suelen visitar estos recintos en horarios convencionales.

La propuesta busca derribar las barreras horarias y fomentar la apropiación ciudadana de las colecciones regionales. Así lo explicó Rodrigo Bravo, seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, quien destacó la cobertura territorial de la jornada y el sentido comunitario de esta apertura extraordinaria.

“Es una actividad gratuita y que de una u otra forma busca el abrir estos espacios para que la gente no tan solo los conozca, sino que específicamente los pueda disfrutar, y en horarios que habitualmente no están abiertos porque la gente trabaja. Entonces eso es importante que se entienda que eso es lo que se busca”, subrayó el seremi Bravo.

Desde la institucionalidad patrimonial, en tanto, resaltaron las singulares condiciones climáticas y lumínicas de la primavera magallánica como un aliciente para recorrer la ciudad a pie. Pablo Quercia, director regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, extendió el llamado a vivir la experiencia cultural desde una perspectiva distinta, apoyada además por el comercio local.

“Es una invitación a dejarse encantar, de maravillarse con esta iniciativa que busca sorprendernos. Acá en Magallanes tenemos una noche bien luminosa, por decir así, y nos invita a salir, a descubrir, a ver los museos de otra forma, en otro horario, de otra manera”, señaló Quercia, detallando que tres locales gastronómicos —Café Wakeup, Good Mood y Café Montt— se sumarán a la jornada para activar la circulación peatonal en torno a las rutas culturales.

Dos circuitos en Punta Arenas y un llamado a dejar las pantallas

En la capital regional se concentrarán seis de los diez recintos presenciales, articulados en dos circuitos sugeridos. El primero abarca el casco histórico de Punta Arenas, conectando al Museo Gabriela Mistral del Liceo Sara Braun, el Museo Vieja Patagonia, el Museo Naval y Marítimo de la Armada de Chile y el Museo del Recuerdo de la Universidad de Magallanes (UMAG).

El segundo circuito se despliega fuera del radio urbano, hacia el borde costero norte, integrando al Museo Natural de Río Seco y al Museo Nao Victoria. Desde este último recinto, situado a orillas del estrecho, su dueño, Juan Mattassi, enfatizó el carácter familiar de la convocatoria y llamó a los hogares magallánicos a desconectarse de la rutina digital.

“Oye, que los chicos dejen las pantallas. Aprovechen el viernes en la noche, saquen a los niños a pasear. Tienen toda la noche para hacer cosas entretenidas que normalmente en este horario no atendemos”, expresó Mattassi, adelantando pronósticos favorables para la velada. El anfitrión precisó que, si bien la cafetería del museo no operará durante ese bloque nocturno, el entorno costero ofrece atractivos complementarios para las familias: “Está la playa para correr, hay un buque hundido aquí cerca para ir a mirarlo, hay muchas aves en la desembocadura del río, así que pueden haber varios intereses que se complementen para hacer la visita más entretenida”.

Despliegue patrimonial en las cuatro provincias

Más allá de Punta Arenas, la programación contempla la apertura simultánea de espacios clave en el resto del territorio austral, consolidando una cartelera descentralizada:

Provincia de Última Esperanza: Abrirán sus puertas el Museo Histórico Municipal de Puerto Natales y el Museo Villa Cerro Castillo , en la comuna de Torres del Paine.

Provincia de Tierra del Fuego: La comunidad podrá recorrer el Museo Fernando Cordero Rusque , en Porvenir.

Provincia de la Antártica Chilena: En Puerto Williams, el Museo Yagán Usi recibirá a los visitantes en el extremo sur del continente.

Con el respaldo de las condiciones meteorológicas proyectadas y una oferta que cruza desde las réplicas de embarcaciones históricas hasta el resguardo de los pueblos originarios canoeros y terrestres, la Noche de Museos se perfila como un punto de encuentro intergeneracional. Una oportunidad para que los habitantes de Magallanes habiten su propio territorio bajo la luz prolongada del atardecer austral, reafirmando que el patrimonio cobra verdadero sentido cuando dialoga de forma viva y cercana con su comunidad.