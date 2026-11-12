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Caída masiva de Outlook deja más de 80 mil reportes de fallas en América y el mundo

Microsoft 365 atribuyó la interrupción a servidores que quedaron inesperadamente fuera de servicio desde el mediodía de este jueves, afectando principalmente el acceso web y el inicio de sesión.

Periodista Web
Periodista Web

Una caída masiva afectó durante la tarde de este jueves al servicio de correo electrónico Outlook, acumulando más de 80.000 reportes de fallas desde cerca del mediodía, según datos de la plataforma de monitoreo Down Detector.

La mayor parte de las incidencias registradas corresponde a dificultades para acceder a través del sitio web, aunque usuarios también advirtieron intermitencias en la aplicación móvil y problemas al momento de iniciar sesión.

Desde Microsoft 365 confirmaron que la falla impacta principalmente a usuarios de América, sin descartar inconvenientes de conectividad en otras regiones del mundo.

Respecto al origen técnico de la interrupción, la compañía explicó que el problema se produjo “por un número de servidores que están inesperadamente no disponibles; lo que está sobrecargando la infraestructura restante”. Los equipos técnicos de la firma trabajan para mitigar el impacto y restablecer la operación normal de las cuentas.

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