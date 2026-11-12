Robo a sucursal del Banco BCI en Concepción deja botín superior a $8.520 millones y divisas extranjeras

El robo registrado en una sucursal del Banco BCI en pleno centro de Concepción dejó un botín de $8.520 millones, además de 80 mil dólares y 30 mil euros, según confirmó la Policía de Investigaciones (PDI).

La jefa de la Región Policial del Bío Bío, prefecta inspectora Carolina Namor, informó que la entidad financiera completó sus arqueos internos y que, junto a los peritos policiales, lograron establecer el monto exacto del dinero nacional y las divisas extranjeras sustraídas desde el recinto.

En paralelo, la Fiscalía Regional del Bío Bío indicó que los antecedentes recopilados hasta ahora apuntan a la participación de al menos 10 personas, quienes ejecutaron el ilícito con un alto grado de planificación.

Ingreso mediante forado e intervención de cámaras

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, los involucrados intervinieron previamente una cámara de seguridad cercana al banco para evitar ser captados. Posteriormente, desde un inmueble colindante, realizaron un forado en un muro macizo de 60 centímetros de espesor para acceder a la sucursal, lugar donde forzaron la bóveda y retiraron el dinero.

Desde el Ministerio Público, Roberto Garrido señaló que las medidas de resguardo adoptadas por la banda vuelven compleja la indagatoria, por lo que equipos especializados trabajan para determinar el rol de cada participante e identificar a los autores.

La prefecta inspectora Namor agregó que los peritajes continúan en el sitio del suceso para levantar rastros que permitan reconstruir las rutas de escape, desplazamientos y métodos empleados en el atraco.