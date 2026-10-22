Operativo interagencial fiscalizó carnicerías de Punta Arenas para prevenir el delito de abigeato

En el marco del trabajo liderado por la Seremía de Seguridad Pública para prevenir y controlar el delito de abigeato en la Región de Magallanes, este jueves se ejecutó un nuevo operativo interagencial de fiscalización a carnicerías en Punta Arenas.

La jornada, que se desarrolla con periodicidad mensual, contó con la participación conjunta de la Seremi de Seguridad Pública, la Seremi de Salud, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Policía de Investigaciones (PDI), cuyos equipos inspeccionaron establecimientos en los sectores sur, centro y norte de la capital regional.

Durante el despliegue se detectaron infracciones menores en materias sanitarias y tributarias. No obstante, las autoridades lograron confirmar la correcta trazabilidad de los productos cárnicos fiscalizados, verificando su procedencia legal dentro de la cadena de comercialización.

Al respecto, el seremi de Seguridad Pública, Ronald López, destacó que “estas acciones de fiscalización interagencial están estipuladas en el Plan de Acción Rural y apuntan a contribuir a la prevención y control del delito de abigeato. La trazabilidad de la carne es fundamental para verificar que toda la cadena se esté desarrollando correctamente”. Asimismo, la autoridad instó a la comunidad a denunciar oportunamente el robo o venta irregular de ganado para facilitar la acción policial.