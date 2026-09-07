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Pensión Garantizada Universal aumenta a $250.275 para adultos mayores de 75 años en Magallanes

El beneficio reajustado contempla un pago automático de $230 mil a $250.275 para las personas de entre 75 y 81 años. La medida beneficia en su primera etapa a 4.236 jubilados de nueve comunas de la zona austral, en el marco de los avances de la Reforma de Pensiones.

Periodista Web
Periodista Web

Un total de 4.236 adultos mayores de entre 75 y 81 años en la Región de Magallanes comenzaron a recibir el reajuste del monto máximo de la Pensión Garantizada Universal (PGU), beneficio que se incrementó oficialmente a $250.275 a contar de este mes.

El anuncio fue concretado tras una visita al domicilio de la beneficiaria Sonia Millapel, encabezada por la delegada presidencial provincial, Ericka Farías, junto al seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas. Las autoridades confirmaron que el incremento desde el tramo anterior de $230 mil se deposita de forma 100% automática para los actuales perceptores de esa franja etaria en nueve comunas de la región, sin requerir postulaciones o trámites presenciales adicionales.

El seremi José Miguel Salas destacó que el aumento responde al calendario de implementación gradual de la Reforma de Pensiones. La autoridad laboral detalló que las personas que cumplan 75 años entre octubre de este año y agosto de 2027 accederán al reajuste de forma automática en el mes de su cumpleaños, beneficiando a una red que abarca a más de 20 mil receptores de la PGU en el territorio magallánico.

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