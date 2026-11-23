Un importante paso hacia la organización y formalización de la pequeña minería de Tierra del Fuego se concretó en Porvenir, durante una jornada de trabajo que reunió a pequeños productores y representantes de distintos organismos públicos, y que culminó con la lectura de los estatutos para conformar su asociación gremial.

El encuentro, realizado en el auditorio de la Biblioteca Municipal de Porvenir, corresponde a la quinta reunión impulsada durante este año por el seremi de Minería de Magallanes, Óscar Basualdo, como parte de las gestiones orientadas a fortalecer y formalizar la actividad minera en la provincia.

La jornada contempló una exposición del director regional de Sernageomin, Régulo Díaz, sobre prevención de riesgos y seguridad minera, seguida de una presentación de Pamela Araya, representante de la Empresa Nacional de Minería (Enami), quien dio a conocer un proyecto de asistencia técnica destinado a apoyar a pequeños productores con propiedades mineras regularizadas en la elaboración de sus planes y proyectos mineros.

Asimismo, se abordaron las perspectivas de un futuro poder comprador de Enami en Magallanes y el proceso de empadronamiento necesario para que los productores puedan comercializar sus minerales a través de este mecanismo.

Durante el encuentro, el seremi Basualdo también expuso los principales alcances de la nueva Ley N°21.853 de Amparo Minero, destacando la postergación del pago de patentes correspondientes a 2026 hasta el 28 de febrero de 2027, la suspensión de remates de concesiones mineras de exploración y explotación, la condonación de recargos por mora asociados a ese período y la posibilidad de suscribir convenios de pago con Tesorería. La normativa también contempla modificaciones al régimen de patentes y beneficios para la minería artesanal, pequeña y mediana.

Uno de los principales hitos de la jornada fue la lectura de los estatutos para avanzar en la conformación de la Asociación Gremial de Pequeños Mineros de Tierra del Fuego, instancia que contó con el apoyo del asesor jurídico de la Municipalidad de Porvenir y la notaria suplente de la comuna, Kimberly Anne Schilling.

El seremi Óscar Basualdo destacó la importancia de este avance, fruto de cinco reuniones sostenidas durante el año con los productores de Tierra del Fuego, y manifestó su expectativa de que la futura asociación contribuya a la formalización de la actividad y permita generar nuevas oportunidades de asistencia técnica y fomento productivo.

La autoridad también agradeció el apoyo de la delegada presidencial provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena, y del seremi de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Birke, en las gestiones desarrolladas.

Entre las oportunidades de apoyo para el sector se encuentra la asistencia técnica que Enami está preparando en conjunto con la Sociedad Nacional de Minería, orientada a fortalecer las capacidades de los pequeños productores.

La jornada representa un nuevo avance en el trabajo impulsado por la Seremi de Minería de Magallanes para promover la organización, formalización y desarrollo productivo de la pequeña minería de Tierra del Fuego.