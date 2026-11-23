A 8 meses de asumir su cargo el seremi de Vivienda y Urbanismo de Magallanes y Antártica Chilena, Rodolfo Guajardo Barría, asumió sus funciones en un escenario marcado por importantes desafíos para el desarrollo urbano y habitacional de la región.

Su gestión ha estado enfocada en avanzar en soluciones frente al déficit habitacional, fortalecer la recuperación de espacios públicos, impulsar el desarrollo de parques urbanos y mejorar la infraestructura de calles y avenidas.

En este último ámbito, uno de los principales focos está puesto en el contrato de Conservación de Vías Urbanas de Emergencia, iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Magallanes, que contempla una inversión de $3.979 millones para recuperar calzadas deterioradas en distintos sectores de Punta Arenas.

En esta entrevista, la autoridad aborda los desafíos de su gestión, los avances de las obras viales y la importancia de impulsar un desarrollo urbano que responda a las necesidades de las familias magallánicas.

– Usted asumió la seremi de Vivienda y Urbanismo en una región con importantes desafíos. ¿Cómo recibió esta responsabilidad y cuáles son los principales ejes de su gestión?

“He asumido esta responsabilidad con mucho compromiso y con la convicción de que la política habitacional y urbana tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas. No solo para Punta Arenas, Williams, Porvenir, Natales y otras localidades del territorio, son todas de suma importancia. En Magallanes, como región tenemos desafíos importantes, tanto en materia de vivienda como en infraestructura y recuperación de espacios públicos, política impulsaba por nuestro ministro Iván Puduje y el Sitio Eriazo Cero y Operación Sitio 2.0.

Nuestro trabajo estará orientado a dar continuidad a las iniciativas en desarrollo como políticas de estado, fortalecer los programas existentes y avanzar en soluciones concretas para las necesidades de la ciudadanía, hacer de Chile un país de propietarios, por ello tenemos que abordar el déficit habitacional, promover ciudades más integradas, mejorar nuestros espacios públicos y recuperar infraestructura urbana que, por el paso del tiempo y las condiciones climáticas de la región, requieren de una atención permanente”.

– Uno de los temas prioritarios para la región es el déficit habitacional. ¿Cómo se abordará esta problemática?

“Lo principal en estos meses ha sido estar en terreno, con agrupaciones de vivienda, agrupaciones de adulto mayor, juntas de vecinos etc.. En esas visitas y conversando con nuestros usuarios, he visto que el acceso a una vivienda digna es una de las principales preocupaciones de las familias y, por lo mismo, constituye una prioridad de mi gestión. Tenemos que trabajar para avanzar en soluciones habitacionales, fortalecer la coordinación con los municipios, los servicios públicos y los distintos actores vinculados al desarrollo de proyectos, actores tan importantes como por ejemplo la Camara Chilena de la Construcción de Magallanes, Aguas Magallanes etc.

Un eje central de nuestra gestión en este periodo ha sido el nuevo convenio de programación, el cual se está trabajando en conjunto con el Gobierno Regional (GORE). Esperamos que, en los próximos días exponer a los consejeros regionales las nuevas alternativas relacionadas con generar mayores oportunidades para todos con los diferentes programas del ministerio y con el apoyo estratégico del GORE.

También es importante considerar las particularidades de Magallanes, donde las condiciones climáticas, la nueva normativa térmica, la disponibilidad de suelo y los costos de construcción representan factores que deben incorporarse en la planificación.

Quiero impulsar una gestión que permita avanzar en soluciones concretas, con una mirada de largo plazo y poniendo siempre a las familias en el centro de las decisiones”.

– En materia urbana, también existen demandas por mejores parques, espacios públicos y barrios más integrados. ¿Qué importancia tienen?

“Este año volvimos a tener recursos en el Programa Quiero Mi Barrio, lo que ha sido positivo porque el desarrollo urbano no puede limitarse únicamente a la construcción de viviendas. Una ciudad necesita espacios públicos de calidad, áreas verdes, parques, unidades vecinales, equipamientos deportivos, veredas y calles que permitan a las personas desplazarse de manera segura.

Los espacios públicos cumplen un papel fundamental en la vida comunitaria, ya que son lugares de encuentro, recreación y convivencia, y contribuyen a fortalecer la identidad de los barrios.

Por eso, estamos promoviendo una mirada integral del desarrollo urbano, donde las viviendas estén acompañadas de infraestructura, equipamiento y espacios públicos adecuados.

Un logro importante en este periodo de gestión se trata de la continuidad vial de calle Capitán Juan Guillermos entre Avenida Circunvalación Ramón Cañas Montalva y la extensión del límite urbano poniente de Punta Arenas, con una longitud de 1 kilómetro. Esta iniciativa consiste en una vía colectora urbana de alto estándar, conformada por dos calzadas de 7 metros de ancho cada una, con un bandejón central, áreas verdes laterales de 3,5 metros de ancho y aceras con accesibilidad universal de 2 metros de ancho a cada lado de la calzada y ciclovía en los tramos que lo permita el perfil vial. El proyecto considera obras de modificación y extensión de redes de agua potable, alcantarillado y gas. Además, incorpora evacuación de aguas lluvias, paisajismo, mobiliario urbano, iluminación pública, señalización y medidas de seguridad vial y accesibilidad en todo el trayecto. El proyecto considera medidas de mitigación vial en la intersección con Avenida Eduardo Frei, dando una solución definitiva e integral a un anhelo que tiene más de 20 años de espera”.

Conservación de vías urbanas en Punta Arenas

– Uno de los proyectos importantes en ejecución es el contrato de Conservación de Vías Urbanas de Emergencia. ¿En qué consiste esta iniciativa y cuál es su inversión?

“Se trata de un proyecto muy relevante para Punta Arenas, porque nos permite recuperar calles y avenidas que presentan un importante deterioro, mejorando sus condiciones estructurales y de circulación.

El contrato contempla en lo medular una inversión de $3.979 millones, financiada por el Gobierno Regional de Magallanes, y considera la intervención de 14 tramos de la ciudad, además de 5.000 metros cuadrados destinados a necesidades adicionales de conservación vial de libre disposición.

Es importante destacar el trabajo coordinado entre las instituciones, porque permite concretar inversiones que tienen un impacto directo en la infraestructura urbana y en la vida cotidiana de los vecinos. Además de generar condición de favorecer la contratación de mano de obra local”.

– ¿Qué diferencia tienen estas intervenciones respecto de las reparaciones tradicionales de pavimentos?

“La principal diferencia es que estamos desarrollando trabajos de conservación estructural y no reparaciones superficiales.

En los sectores intervenidos se efectúa la demolición y posterior retiro el pavimento deteriorado, se reconstruye la estructura de soporte y se ejecutan nuevas calzadas de hormigón de 18 centímetros de espesor.

Esto es relevante porque no se trata solamente de mejorar la apariencia de una calle, sino de recuperar sus condiciones estructurales para entregar una solución más resistente y duradera en el tiempo.

En una región como Magallanes, donde las condiciones climáticas representan una exigencia adicional para la infraestructura vial, es fundamental realizar intervenciones que consideren la durabilidad y el comportamiento de los pavimentos”.

– ¿Cuáles son los principales avances que presentan las obras y qué sectores de Punta Arenas ya han sido intervenidos?

“Tenemos avances concretos en distintos puntos de la ciudad. En los sectores donde se han ejecutado trabajos y se han habilitado calzadas entre las que destacan: Avenida Colón, Bellavista, General del Canto, distintos tramos de calle Chiloé y Avenida Bulnes.

También se han desarrollado intervenciones en calle 21 de Mayo, mientras que en Monseñor Fagnano la calzada ya se encuentra terminada, con trabajos de sellado y demarcación pendientes antes de su habilitación.

En otros sectores, como Angamos y Avenida España, las obras continúan avanzando por etapas.

En términos generales, el contrato registra un avance aproximado del 50%, lo que refleja el trabajo que se ha desarrollado y la continuidad de las intervenciones en distintos puntos de Punta Arenas”.

– ¿Qué obras destacaría particularmente por su impacto en la conectividad de la ciudad?

“Hay varias intervenciones que merecen ser destacadas. Por ejemplo, en Avenida Bellavista se realizó la reposición de 2.246 metros cuadrados de pavimento entre Señoret y Armando Sanhueza, un tramo importante para la circulación del sector.

En Avenida Bulnes se completaron y habilitaron 1.050 metros cuadrados entre Club Hípico y Mardones, mientras que en Avenida Colón se recuperaron 296 metros cuadrados entre Arauco y Patagona.

También destacaría los trabajos en Calle Chiloé, que se han desarrollado por etapas, permitiendo recuperar distintos tramos y dar continuidad a las intervenciones.

Son obras que pueden parecer puntuales cuando se observan individualmente, pero que, en conjunto, contribuyen a mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial de la ciudad”.

– ¿Qué sectores se proyecta intervenir próximamente?

“Tenemos nuevas intervenciones en preparación, que requieren las coordinaciones y autorizaciones correspondientes para su ejecución.

Entre ellas se encuentra Avenida 21 de Mayo, en el tramo comprendido entre Boliviana e Independencia, en el sector del Mercado Municipal. Es importante aclarar que se trata de una intervención distinta de los trabajos realizados anteriormente en esa avenida.

También se consideran reparaciones puntuales en Calle Ñandú, en el Barrio Aves Australes, específicamente en las intersecciones con los pasajes Los Caiquenes y Los Chincoles, además del tramo entre Los Cormoranes y Las Águilas.

Adicionalmente, se contempla continuar con intervenciones en Avenida España, hacia el sector de El Bosque, y dar continuidad a los trabajos de calle Chiloé en dirección a avenida Independencia.

Estas iniciativas se encuentran en distintas etapas de preparación y coordinación, por lo que iremos informando oportunamente a la comunidad sobre sus fechas de ejecución”.

– Sabemos que este tipo de obras puede generar molestias, especialmente por los cortes de calles y las restricciones al tránsito. ¿Cómo se está abordando esta situación?

“Entendemos perfectamente que estos trabajos pueden generar dificultades para los vecinos, conductores y comerciantes, especialmente cuando se intervienen calles de alta circulación.

Sin embargo, también debemos comprender que son obras necesarias para recuperar infraestructura que se encuentra deteriorada y que requiere una solución de fondo.

Por eso, las intervenciones se organizan por etapas, procurando reducir los impactos en la circulación y mantener una adecuada coordinación con las autoridades correspondientes.

Queremos pedir comprensión a la comunidad y, al mismo tiempo, transmitir que estas molestias son temporales y responden a trabajos que buscan entregar mejores condiciones de seguridad y conectividad para todos”.

Pavimentación participativa y futuro urbano

– Más allá de las grandes avenidas, existen sectores periféricos que todavía presentan dificultades de acceso y problemas de pavimentación. ¿Qué espacio tendrá la pavimentación participativa en su gestión?

“La pavimentación participativa es una herramienta muy importante porque permite mejorar directamente las condiciones de vida en los barrios.

No podemos pensar el desarrollo urbano solamente desde las principales avenidas. También tenemos que mirar las calles interiores, los pasajes y aquellos sectores que todavía presentan dificultades de acceso, especialmente en zonas periféricas las cuales son sentidas demandas de los vecinos.

Queremos fortalecer la coordinación con los municipios y las organizaciones vecinales para identificar necesidades, promover proyectos y avanzar en soluciones que permitan mejorar la conectividad y la seguridad de los barrios.

Una ciudad más integrada se construye precisamente atendiendo tanto sus grandes ejes viales como las necesidades cotidianas de sus comunidades representadas por sus organizaciones vecinales”.

– ¿Cómo se vinculan las obras de conservación vial con una visión más amplia de ciudad y de desarrollo urbano?

“La conservación vial es parte fundamental del desarrollo urbano. Una calle en buenas condiciones no solamente facilita el desplazamiento de los vehículos, sino que también mejora la accesibilidad, la seguridad y la conexión entre los distintos sectores de una ciudad.

Cuando recuperamos una calzada estamos contribuyendo a que las personas puedan trasladarse en mejores condiciones, que los servicios funcionen adecuadamente y que los barrios tengan una infraestructura más apropiada.

Nuestra mirada es avanzar hacia ciudades más seguras, conectadas y con mejores espacios públicos. Las obras de conservación, los proyectos habitacionales y la recuperación de parques y áreas verdes deben entenderse como parte de un mismo objetivo: mejorar la calidad de vida de las personas”.

– ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a los habitantes de Magallanes?

“Quisiera transmitirles que asumí esta responsabilidad con mucho compromiso y con la disposición de trabajar junto a las comunidades para responder a sus necesidades liderando un buen equipo tanto en la seremi como en el Serviu.

Sabemos que existen importantes desafíos en materia habitacional, urbana y de infraestructura, pero también tenemos oportunidades para avanzar en proyectos que generen cambios concretos en la calidad de vida de las personas.

Mi compromiso desde el primer día ha sido desarrollar una gestión técnica, responsable y cercana, que permita aprovechar adecuadamente los recursos públicos, fortalecer el trabajo interinstitucional y entregar respuestas oportunas a las demandas de la ciudadanía.

Queremos que los habitantes de Magallanes vean resultados concretos en sus barrios, en sus calles y en sus espacios públicos. Ese es el sentido de nuestro trabajo: contribuir a construir una región con mejores condiciones de habitabilidad y ciudades pensadas para las personas”.