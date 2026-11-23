Una adulta mayor resultó lesionada tras registrarse una colisión entre un taxi y un vehículo particular en el sector norte de Punta Arenas, específicamente en el punto conocido como el “cruce de la muerte”.

De acuerdo con los antecedentes preliminares del hecho, el vehículo de alquiler transitaba por avenida Carlos Ibáñez en dirección de norte a sur. En ese trayecto, el automóvil particular no respetó la señal de tránsito dispuesta en la intersección, provocando el impacto entre ambos móviles.

Tras la emergencia, personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) acudió al sitio del suceso para brindar las primeras atenciones a la mujer afectada y evaluar la gravedad de sus lesiones.

En paralelo, funcionarios de Carabineros se desplegaron en el lugar para adoptar el procedimiento de rigor, regular el flujo vehicular en la concurrida arteria y establecer las responsabilidades correspondientes en este nuevo siniestro vial.