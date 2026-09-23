Proponen la construcción de un nuevo puerto multipropósito en Punta Arenas

En el marco del Segundo Coloquio Marítimo de Magallanes, organizado por la Liga Marítima de Chile junto a la Asociación de Agentes de Naves, autoridades gremiales y especialistas del sector marítimo-portuario se reunieron en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro para debatir sobre los proyectos estratégicos y el futuro del comercio exterior en la región.

Durante el encuentro, se destacó el rol estratégico del Estrecho de Magallanes —ubicado a 150 millas y considerado el centro geográfico del país—, el cual ha comenzado a experimentar una recuperación paulatina en el tráfico marítimo. Este fenómeno responde directamente a las restricciones operativas y climáticas que afectan al Canal de Panamá, donde el paso diario de buques se redujo drásticamente producto de severas sequías.

Un puerto de aguas protegidas para Magallanes

El presidente de la Liga Marítima de Chile, Edmundo González, enfatizó la necesidad urgente de dotar a la capital regional de infraestructura moderna y abrigada que permita capitalizar esta coyuntura geopolítica:

“Punta Arenas añora y necesita un puerto de aguas protegidas, y el lugar ideal es Punta Arenosa. Hago un llamado a toda la comunidad de Magallanes para que esas 25 hectáreas se reserven para un proyecto de puerto de aguas protegidas. Los muelles Santos Mardones y Prat son muy buenos, pero ante vientos desfavorables —que aquí son más que comunes— se requieren alternativas de abrigo real.”

González remarcó además que esta iniciativa responde a una demanda civil y comercial independiente de los requerimientos específicos que mantiene la Armada de Chile para sus unidades navales.

Factibilidad y desafíos del proyecto

La factibilidad técnica de la iniciativa fue abordada por Javier Vázquez, gerente general de la consultora de ingeniería PRDW Consulting Port and Coastal Engineers, quien expuso las características de una eventual dársena abrigada y terminal multipropósito capaz de recibir buques de carga y cruceros turísticos.

Entre los principales desafíos del proyecto, el especialista precisó: