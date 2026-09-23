Camión magallánico vuelca en Ruta 3 tras sufrir los embates del fuerte viento cerca de Caleta Olivia

Un violento accidente de tránsito se registró en las rutas de la provincia argentina de Santa Cruz, movilizando a unidades de emergencia tras el vuelco de un camión de carga con patente chilena proveniente de la Región de Magallanes.

El siniestro vial ocurrió en el sector denominado Bajada de Minerales, ubicado a unos 20 kilómetros al sur de la localidad de Caleta Olivia en dirección a Fitz Roy, sobre la Ruta Nacional N°3. En dicho tramo, intensas ráfagas de viento patagónico desestabilizaron el acoplado del transporte pesado, haciendo que el conductor perdiera el control de la máquina hasta terminar volcando a un costado de la berma.

Rescate de la cabina y operativo de contingencia

El vehículo involucrado corresponde a un tractocamión marca Freightliner, modelo Columbia, perteneciente a la empresa magallánica Transportes Segovia SpA, el cual realizaba el traslado de carga comercial por las rutas trasandinas. Al lugar arribaron bomberos, policía y equipos de rescate de Caleta Olivia, quienes debieron emplear herramientas pesadas para forzar la puerta de la cabina y extraer al conductor de nacionalidad chilena.

Pese a la magnitud del impacto y los severos daños estructurales del camión, el chofer resultó milagrosamente ileso, logrando salir por sus propios medios tras las labores de asistencia médica preventiva. Desde Punta Arenas, la gerencia de Transportes Segovia SpA activó de inmediato sus protocolos de contingencia para asistir al trabajador y coordinar los trámites ante las autoridades policiales y aduaneras argentinas.