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Chile se suma de forma plena a la alianza “Escudo de las Américas” impulsada por EE. UU.

Tras permanecer como observador, el Gobierno confirmó su adhesión plena a la coalición regional contra el crimen organizado. El acuerdo se enfoca en intercambio de inteligencia y tecnología, descartando el despliegue de tropas extranjeras en territorio nacional.

Periodista Web
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Chile pasó de la condición de observador a integrarse formalmente como miembro pleno del “Escudo de las Américas”, la coalición multinacional creada en marzo de 2026 por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para intensificar el combate al narcotráfico y al crimen organizado transnacional. La confirmación se dio tras la última reunión del bloque, que concluyó con la firma de una declaración conjunta suscrita por 15 países.

El acuerdo compromete a los Estados firmantes a fortalecer la cooperación económica, proteger la gobernanza democrática ante redes narcoterroristas y salvaguardar las cadenas de suministro de minerales críticos e infraestructura digital. Para alcanzar estos objetivos, las naciones acordaron coordinar sanciones financieras, intensificar el intercambio de datos de inteligencia y facilitar el acceso a tecnología de seguridad.

Límites del compromiso chileno y soberanía nacional

Desde la Cancillería chilena precisaron que el pacto opera como un marco de coordinación voluntaria que no vulnera las leyes ni compromisos internacionales preexistentes. El Ejecutivo definió cuatro ejes de acción para el país: intercambio de información operacional sobre bandas criminales, análisis inteligente de datos, capacitaciones para Carabineros y la PDI, y refuerzo del control en los pasos fronterizos con Argentina, Bolivia y Perú.

El foco de la cooperación estará puesto en desarticular a grupos delictivos de alcance regional como el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13), los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, además del Clan del Golfo, el PCC y el Comando Vermelho. Asimismo, las autoridades enfatizaron que el acuerdo no contempla el despliegue de tropas chilenas en el extranjero ni el ingreso de fuerzas militares extranjeras a suelo nacional.

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