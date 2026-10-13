Puerto Williams y Ushuaia fortalecen sus lazos de integración transfronteriza en el marco del aniversario argentino

En el marco de la conmemoración del 142° aniversario de la ciudad de Ushuaia, Argentina, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, participó en una serie de actos y actividades oficiales en representación del Gobierno de Chile.

Durante la visita, la autoridad austral sostuvo encuentros protocolares con autoridades trasandinas y compartió con la comunidad chilena residente en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

La agenda de trabajo contempló espacios de diálogo e intercambio enfocados en estrechar los vínculos históricos, culturales y económicos que unen a Puerto Williams y Ushuaia, dos comunidades vecinas consolidadas en las márgenes del Canal Beagle.

Desde la Delegación Provincial destacaron que estas instancias de acercamiento permiten abordar desafíos comunes en materia de integración territorial, turismo, conectividad y desarrollo sustentable en el extremo sur del continente americano.